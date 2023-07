Mulher perde 63 kg com dieta preparada em 10 minutos do dia

Felicia Keathley, uma influenciadora fitness de 27 anos da Califórnia, e mãe de três crianças, afirmou que perdeu mais de 63 kg graças a uma dieta que ela apelidou de almoço da garota preguiçosa, contendo alta quantidade de proteínas, e que pode ser preparado em apenas 10 minutos. Continue lendo para saber um pouco mais da história de Felicia e seu impressionante novo visual.

Dieta da preguiça

“Parece estranho, mas apenas confie.”

Com esta frase na legenda do vídeo de uma receita culinária, Felicia Keathley, uma influenciadora fitness de 27 anos e mãe de três da Califórnia, garante que esta refeição a ajudou a perder mais de 63 kg. Segundo a influencer, o almoço contém grande quantidade de proteína e pode ser preparado em apenas 10 minutos. Keathley, que usa o apelido @FeliciaFitnessHealth no Instagram, postou o vídeo de sua receita diferenciada na rede social e o conteúdo já conta com mais de 6.000 curtidas.

“O almoço preguiçoso que me ajudou a perder 63 kg e manter o peso atual. Rápido, fácil, com alta proteína e delicioso – parece estranho, mas apenas confie !!! ” Ela escreveu na legenda de seu vídeo antes de compartilhar a receita.

No reels de curta duração, Kathy coloca uma xícara de queijo cottage com baixo teor de gordura em uma tigela e adiciona frango cozido em uma fritadeira a 200º C por cerca de 8 minutos. Para adicionar um sabor a mais, ela borrifa um quarto de uma xícara de queijo cheddar desfiado na salada.

Este “almoço de garotas preguiçosas” rápido e fácil pode ser uma ajuda grande e deliciosa para quem está determinado a perder peso.

A receita que ‘trendou’

O vídeo da receita diferente trendou rapidamente, e já ultrapassa as seis mil curtidas. O conteúdo também recebe comentários com centenas de elogios e dicas de outros usuários para dar um toque a mais no ‘almoço da garota preguiçosa’.

“Eu acrescento um pouco de tempero caipira em pó ao meu. Delicioso!” – disse um internauta. “Eu despejo mel quente no meu! Comi isso há três anos desde que comecei a te seguir”, escreveu outro.

Keathley observou que as pessoas que não amavam o sabor ou a textura do queijo cottage podiam tentar substituí-lo por iogurte grego ou cream cheese com baixo teor de gordura. Além de sua receita de ‘almoço de garotas preguiçosas’, Keathley compartilha sua receita favorita de Wrap de frango de Buffalo e uma “refeição fácil de folha” que consiste em várias proteínas e vegetais.

O ‘almoço preguiçoso para meninas’ é apenas uma das muitas tendências alimentares, fazendo as rondas on -line, e algumas têm muito menos valor nutricional. Especialistas alertaram contra a mais recente tendência do “jantar de menina” da geração Z, envolvendo “refeições” que consistiam em apenas um único copo de coca -cola zero ou uma única lata de milho.

