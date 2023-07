Novo Twitter de Elon Musk anuncia novidade para monetização na plataforma

Modalidade implementada por Musk, que recentemente mudou o nome do Twitter para X, está disponível para todos os países desde a última sexta-feira (28) e beneficia criadores de conteúdos que inserem anúncios na plataforma. No entanto, pagamentos são feitos por meio de um processador que ainda não existe no Brasil, o Strike. Saiba mais detalhes sobre a novidade do X logo abaixo.

Elon Musk cria novas regras de monetização para o X. | Foto: Montagem / Reprodução: Internet

‘Ex-Twitter’ tem novidades para monetização

O Twitter/X anunciou em seu perfil oficial na rede que, desde a última sexta-feira (28), os criadores de conteúdo podem monetizar anúncios em todo o mundo dentro da plataforma de Elon Musk, desde que se enquadrem nos seguintes requisitos:

Todos os pagamentos serão feitos pela plataforma Stripe, que ainda não funciona no Brasil.

Os usuários podem se inscrever acessando “monetização”, nova categoria dentro da parte de configurações, que é encontrada no menu lateral no iOS ou Android e no menu flutuante na web.

Depois de clicar em “participar e configurar pagamentos”, você será redirecionado ao Stripe para configurar uma conta, da qual poderá retirar os recursos e transferir para uma conta externa. Os pagamentos serão reguladores, desde que a receita gerada ultrapasse US$ 50.

Para sair do programa de compartilhamento de receita de anúncios, você deve entrar em contato com o Suporte X Paid e informar que deseja sair da modalidade.

O X da questão: o novo Twitter

“Em breve daremos adeus à marca Twitter e a todos os passarinhos”. Essa mensagem, postada por Elon Musk no fim de semana passado, informavam aos usuários sobre novas mudanças feitas na rede social.

De acordo com o CEO da Tesla e proprietário da plataforma, o Twitter passaria a se chamar X.

No último domingo (23), Musk anunciou que o domínio www.x.com já direcionava automaticamente os usuários ao Twitter. Horas antes, o bilionário também apresentou aquela que seria a nova marca da rede social em um vídeo. Já durante a madrugada de segunda-feira (24), Elon Musk postou uma foto da sede do Twitter, nos Estados Unidos, com a fachada já estampada com a imagem da nova marca da plataforma, como mostra a imagem logo abaixo.

Sede do Twitter exibe a nova logo da plataforma na madrugada da última segunda-feira (24). Foto: Reprodução/ Twitter

Leia mais: Novo pagamento para os criadores do Twitter? Elon Musk acaba de anunciar

A proposta da nova plataforma

Além de Elon Musk, a CEO do Twitter, Linda Yaccarino, que assumiu a liderança da rede social há pouco mais de um mês, também comentou sobre a mudança do nome e da função da plataforma.

“É excepcionalmente raro – na vida ou nos negócios – ter uma segunda chance para causar uma grande impressão. O Twitter causou uma grande impressão e mudou a forma como nós nos comunicados. Agora, o X vai além, transformando a praça global”, escreveu a CEO.

A executiva disse que X “é o estágio futuro da interatividade ilimitada – centrada em áudio, vídeo, mensagens e pagamentos bancários – criando um marketplace global para ideias, serviços e oportunidades.

“Durante anos, fãs e críticos levaram o Twitter a sonhar mais alto, a inovar mais rápido e preencher nosso grande potencial. O X fará isso e muito mais. Começamos a ver o X tomar forma nos últimos oito meses por meio dos rápidos lançamentos de recursos, mas estamos apenas começando”, continuou Linda.

Por fim, a CEO do Twitter (agora, do X), escreveu: “Absolutamente não há limite para essa transformação. O X será a Plataforma que poderá entregar…tudo. Elons Musk e eu estamos ansiosos para trabalhar e com cada um de nossos parceiros para levar o X ao mundo.”

O que é o X de Elon Musk?

Enquanto estava no processo de aquisição do Twitter, Elon Musk havia comentado sobre seu desejo de criar um super app, batizado de X, que extrapolaria o uso comum de uma rede social.

Segundo o bilionário, a ideia era criar, nos Estados Unidos, algo semelhante ao que o WeChat faz na China, unificando, em uma mesma plataforma, serviços de mensagens, compras, pagamentos, rede social e delivery.

Leia também: Elon Musk decide ACABAR com o Twitter? Novo logo é revelado