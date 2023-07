GRANDE notícia de 2023 para quem é MEI foi anunciada

A maioria das empresas abertas no Brasil estão na modalidade de Microempreendedores Individuais. Sem dúvida alguma, esse tipo de empresa é responsável por fomentar ainda mais a economia brasileira. Pensando nisso, o Governo está preparando uma super notícia para os empreendedores, que deve deixá-los animados e incentivar ainda mais pessoas a formalizarem seus negócios. Entenda.

Confira grande notícia que acaba de chegar para quem é MEI | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Lei prevê que os MEIs faturem mais

A notícia trata-se acerca de uma alteração no Projeto de Lei Complementar 108/21, aumentando o faturamento máximo da categoria. Com isso, será possível os empreendedores aumentarem ainda mais os seus negócios sem medo de perder os benefícios de MEI.

Atualmente, os empreendedores podem faturar até R$ 81 mil por ano, isso totaliza R$ 6.750 por mês. Caso o projeto seja aprovado, o número irá aumentar para R$ 130 mil anuais, então, os empresários podem facilmente aumentar suas vendas sem serem prejudicados.

Já que o regime tributário de quem é MEI, é simplificado, através de um único documento, é possível realizar o pagamento de vários impostos. Portanto, ninguém deseja perder o benefício em questão.

A abordagem com empresas novas irá mudar

Outra mudança que está prevista, é a abordagem que haverá com empresas que foram abertas recentemente, isto é, elas poderão ter um faturamento de até R$ 10.8333,33 multiplicado pelo tempo que ela está aberta, considerando um ano inteiro.

Ou seja, se ela abriu no mês de agosto, o faturamento dela será de R$ 54.166,65, no máximo, ele é proveniente da multiplicação do valor de faturamento máximo mensal pela quantidade de meses que ela está aberta.

A mudança visa aumentar o número de empreendedores que optam pelo regime de MEI. Além disso, incentivar os empresários a aumentarem os seus negócios, pois irão saber que o faturamento pode ser maior do que o praticado no momento.

Quais os principais benefícios de ser MEI?

Ser MEI traz consigo vários benefícios, não apenas para o titular mas também para os seus dependentes. Mas provavelmente o principal, é que não há risco da pessoa operar de maneira ilegal e acabar caindo na malha-fina da Receita Federal, o que pode gerar vários problemas.

Ao ser MEI, o empreendedor pode ter direito a aposentadoria por idade e se afastar de suas atividades por conta de problemas de saúde, em casos mais graves, pode conseguir até mesmo se aposentar por invalidez. Também é possível emitir nota fiscal, conseguir salário-maternidade e negociar com órgãos públicos.

E os benefícios vão além, pois os dependentes do titular também podem aproveitar, eles têm direito a pensão por morte e o auxílio reclusão. Portanto, se tornar MEI é bastante vantajoso, para todos, além do tributo ser baixo, as vantagens são enormes.