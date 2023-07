“Botão secreto” do WhatsApp deixa app mais leve e celular mais rápido

É comum que com o passar dos dias, o WhatsApp de muitas pessoas fique lento por conta do acúmulo de conversas e mídias recebidas, principalmente, em grupos onde há um grande número de usuários. Para resolver isso, é bem simples, graças a um botão secreto que existe no WhatsApp que permite deixar o celular e o próprio aplicativo mais rápido, entenda.

Saiba onde fica o botão secreto do WhatsApp e sua função | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Onde está este botão secreto?

Quando fala-se em botão secreto, não é por conta que seja algo de outro mundo, mas é porque poucas sabem da funcionalidade ele, basicamente, ele permite que o usuário faça uma verdadeira limpa em todas as conversas, para achá-lo, é só seguir o passo a passo:

Entre em seu WhatsApp e clique em “conversas”;

Feito isso, toque em “mais opções” e após isso em “configurações”;

Agora, basta tocar em “armazenamento e dados” e por fim, em “gerenciar armazenamento”.

Na tela em questão, irá aparecer um gráfico onde mostra o espaço total que o WhatsApp está ocupando no celular e quais os maiores aplicativos que há. Além disso, irão aparecer todos os aplicativos maiores do que 5 MB. Agora, basta escolher quais deseja apagar e pronto, o celular ficará como novo.

Veja também: Como Se Conectar A Uma Rede De Wi-Fi De Graça? Aprenda

Também é possível apagar os dados de apenas uma conversa

Caso você não queira apagar todos os dados mas sim apenas alguns, sobretudo, daqueles grupos ou contatos que você sabe que manda bastante mídias para você, também é possível. Isso serve tanto para mensagens, quanto para fotos, vídeos, áudios e documentos.

Para realizar a limpeza, basta clicar na conversa que você deseja apagar e após isso, nos três pontinhos clique em “limpar conversa”. Lembrando que nesse caso, todos os arquivos serão apagados, da conversa em questão.

Também é possível realizar a limpeza manualmente, ou seja, vai até na galeria do celular e clica nos vídeos e fotos que deseja apagar e pronto, também irá ajudar.

Veja também: WhatsApp Lança Nova Ferramenta De Segurança Para O Android

Truque permite gastar menos espaço no WhatsApp

Um truque permite que o usuário nunca mais se preocupe com o espaço gasto no WhatsApp, para isso, basta que ele ative a função de mensagens temporárias, ou seja, elas irão aparecer mas após uma quantidade de dias, vão desaparecer automaticamente.

Com isso, o usuário não irá mais precisar ficar procurando em cada mensagem ou grupo o que deseja apagar. Para ativar a opção, basta clicar na conversa em questão e selecionar as mensagens temporárias.

Portanto, com essas pequenas dicas nunca mais você irá passar perrengues com o seu celular lento. Principalmente, porque a maioria dos arquivos que são enviados em grupos, são momentâneos, ou seja, após alguns dias, eles nem servem mais, então, não faz sentido mantê-los no celular, isso só fará acumular ainda mais espaço e deixar o dispositivo travando e lento.