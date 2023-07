Google anuncia mudanças CHOCANTE na privacidade dos usuários

Na próxima semana, um importante marco será atingido pelo Google em relação à aposentadoria dos cookies de terceiros na internet. O gigante da tecnologia lançará a atualização Chrome 115, destinada a habilitar o kit de ferramentas Privacy Sandbox para desenvolvedores, sendo esse o principal candidato para substituir os tradicionais cookies de rastreamento.

Google anuncia que nova atualização de navegador irá eliminar cookies de terceiros. | Foto de Pawel Czerwinski na Unsplash

Mudanças por mais privacidade

Apesar de ainda ser um caminho longo até a completa eliminação dos cookies, a disponibilização dessas ferramentas de desenvolvimento representa um passo crucial nesse processo. A partir de agora, os anunciantes poderão experimentar um novo modelo de direcionamento de anúncios, que não dependerá dos cookies de terceiros, proporcionando mais privacidade aos usuários.

A ativação das novas APIs ocorrerá de forma gradual, já tendo se iniciado na última segunda-feira (24), inicialmente atingindo apenas uma quantidade limitada de clientes. Esse processo de distribuição cadenciado permitirá que o Google mantenha o controle sobre possíveis problemas que possam surgir. Além disso, nem todos os desenvolvedores terão acesso a todas as ferramentas neste momento.

Como funciona o Privacy Sandbox

Este novo recurso funciona como um filtro para limitar o rastreamento aos indivíduos, com alternativas mais seguras. É uma alternativa que usa dados anônimos para agrupar hábitos de navegação dos usuários, porém sem a capacidade de identificá-las. O projeto se baseia em cinco APIs (Application Programming Interface) que substituem os cookies.

A partir das novas ferramentas, as empresas serão capazes de testar um novo modelo de direcionamento para os anúncios, que deixaram de não rastreadores. As novas APIs serão implementadas de maneira gradual a partir da próxima semana; sendo, primeiramente destinadas a clientes específicos.

A distribuição organizada dessa maneira visa evitar possíveis problemas.

Google antecipou a mudança

Esperando alcançar todos os navegadores até agosto, o processo de distribuição se desenrolará ao longo de algumas semanas. Entretanto, com a liberação do Chrome 116 o Google espera, de maneira definitiva, implementar a solução em todos os navegadores. Essa iniciativa de substituir os cookies de terceiros não é nova, pois o Google há anos busca alternativas para essa tecnologia.

Incialmente, o Google havia planejado iniciar a retirada dos cookies da web no segundo semestre de 2023. Entretanto, os desafios enfrentados fizeram a empresa revisar o cronograma e adiar essa etapa para a segunda metade de 2024. Esse adiamento foi uma medida tomada para assegurar que o processo ocorra de maneira suave e sem prejuízos para os usuários, anunciantes e desenvolvedores envolvidos.

Ferramenta é monopólio, segundo concorrentes

No entanto, a implementação do Privacy Sandbox tem se mostrado complexa e delicada, gerando preocupações entre órgãos regulatórios e concorrentes da empresa, que veem essa movimentação como uma maneira de ampliar ainda mais o controle do Google sobre os anúncios veiculados na internet.

Diante disso, a empresa teve que acatar diversas normas estipuladas por órgãos reguladores, incluindo a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido, para dar continuidade a essa transformação.

