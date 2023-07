COMUNICADO GERAL para todos os que estão com CPF negativado; agora dá para resolver

Infelizmente são muitos brasileiros que estão com o nome sujo, e se você está incluído nesse grupo é realmente uma situação difícil e até mesmo desagradável. Quando o CPF fica negativo é porque o nome está com registro em algum órgão de proteção ao crédito, como por exemplo o SPC e Serasa, ou seja, o seu nome entra nesses órgãos quando deixa de pagar contas, financiamentos, empréstimo ou algo do tipo.

Tem alguns estudos que mostram que mais de 70 milhões de pessoas estão nessa situação, por isso o Governo decidiu criar um programa para ajudar esse público e resolver esse problema, que é o programa Desenrola, ele vai ter o foco a renegociação de dívidas e débitos ativos em bancos. O programa realmente veio para ajudar e as dívidas de até R$ 100 estão sendo perdoadas.

Programa Desenrola em parceria com o Procon

Conforme as últimas informações divulgadas do programa, algumas pessoas estão conseguindo se beneficiar com uma parceria que aconteceu entre o Procon e o programa Desenrola em algumas cidades, como por exemplo o estado do Maranhão, aonde o programa chegou e agora já pode contemplar até R$ 20 mil e querem negociar as dívidas, quem quiser pode participar do programa Dívida Zero que está funcionando sob subdivisão do Desenrola.

Já para os maranhenses é preciso ir até na unidade especial do Procon que fica localizada no Shopping Pátio Norte e o horário de atendimento é das 10h às 19h.

O programa Desenrola está em sua segunda fase

Se você está interessado em participar do programa Desenrola, ele já está na segunda fase contemplando os brasileiros que está com nome sujo e tem uma renda do valor de até R$ 20 mil. Está em vigência desde o dia 17 de julho e o auxílio pode ser feito diretamente com os bancos que estão participando, são eles:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Itaú

Santander

Bradesco

Nubank

Banco Carrefour

C6 Bank

Segundo Guilherme Mello, que é o secretário do Ministério da Fazenda, o programa vai ter um aplicativo que pode facilitar o acesso as negociações das dívidas, como também a checagem dos descontos oferecidos. O aplicativo vai ser lançado em breve e a faixa 1 do programa começa no mês de setembro deste ano.

Se você tem uma dívida é a sua chance de renegociar e ter alguns descontos, dependendo até mesmo a dívida perdoada conforme o valor.

