5 usos da casca de banana para você parar de jogar fora

Hoje em dia alguns alimentos estão se tornando o queridinho da estética, as receitas naturais estão ganhando popularidade, e conhecimentos de antepassados estão virando curiosidade dos mais novos, um exemplo disso é a casca de banana que é o assunto que trouxemos hoje para você e tenho certeza que vai te surpreender.

As cascas de alimentos, por mais incrível que pareça oferecem muito nutrientes como proteínas e minerais essenciais, e muitas pessoas jogam a casca fora por não ter esse conhecimento. Essas substâncias podem ajudar na prevenção de algumas doenças, principalmente quando se fala do intestino e também do sistema gástrico, porém algumas pessoas também gostam de usar para estética, para ajudar na pele.

Acompanhe o texto abaixo pois hoje trouxemos algumas dicas de como usar a casca de banana.

A casca de banana tem muitos nutrientes, veja como usar. Imagem: arquivo / FreePík

Casca de banana

A casca de banana tem muitos benefícios nutricionais, além disso, como foi destacado acima, tem também outras funcionalidades, a casca pode te ajudar a acabar com verruga e ajudar do autocuidado da pele. É uma curiosidade interessante e que muitas pessoas estão descobrindo agora, mas na verdade já é um truque de avó.

Embora citamos alguns benefícios da casca de banana, pessoas jogam fora por não saber o que a casca pode proporcionar, por isso trouxemos 5 dicas para você saber como fazer uso dessa casca e conseguir aproveitar o máximo.

Veja também: Aprenda a fazer as bananas da sua casa durarem BEM MAIS tempo sem estragar

5 dicas de como usar a casca de banana

1. Cuidados com a pele

O primeiro que podemos destacar é que a casca de banana é ótima para ajudar a cuidar da pele, pois tem antioxidantes e vitaminas, para fazer isso na pele é necessário esfregar com calma e suavemente a parte interna da casca no rosto (o rosto precisa estar totalmente limpo) deixe alguns minutos e depois retire com água.

2. Remoção de verrugas

Se você é uma pessoa que tem muitas verrugas e isso já está te incomodando, saiba que a casca de banana pode te ajudar. É preciso colocar um pedaço da casca interna da banana em cima da verruga e prender com algum adesivo. O procedimento precisa ser feito todos os dias até a verruga começar a desaparecer.

3. Brilho nos sapatos

Essa dica algumas pessoas já conhecem e já mostrou também em alguns filmes. Para dar aquele talento no sapato e deixar ele brilhando, principalmente em sapatos de couro, pode esfregar a parte interna da banana no sapato e logo depois passar um pano seco e assim o brilho vai aparecer.

4. Recuperar brilho da prata

Se você é uma pessoa que ama usar prata, porém fica com raiva porque elas perdem o brilho, não precisa mais gastar dinheiro com produtos a casca de banana pode te ajudar. Esfregue a parte interna da banana na praça e depois lave bem. Assim que lavar você já vai perceber o efeito de recuperação do brilho.

5. Receitas

E para encerrar, não podíamos deixar de mencionar que a casca de banana também pode ser aproveitada para fazer várias receitas, como ela tem bons nutrientes que só favorecem usar ela não terá problema algum, tem como fazer chá, bolo, doce e assim por diante.

Veja também: Ninguém te contou antes: banana emite RADIAÇÃO; veja os riscos