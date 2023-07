Navio com BMW, Mercedes e outros carros de luxo pega fogo no mar

Acidente em navio de transporte de carros – Milhares de veículos, entre eles, carros da BMW e Mercedes-Benz, estão em perigo iminente na costa da Holanda. O transporte marítimo que os conduzia encontra-se em chamas intensas, com projeções indicando que o fogo poderá arder por dias a fio, segundo o informado pela guarda costeira holandesa que atualmente lidera as operações para conter o incêndio.

Um navio que transportava quase 3.800 carros continua queimando após o incêndio na Holanda. Foto: divulgação

Carros pegaram fogo após incêndio em navio

O veículo de carga marítima, conhecido como Fremantle Highway, carregava cerca de 3.800 carros e veículos de construção quando começou a queimar no litoral da Holanda, pouco depois da meia-noite da última quarta-feira. Informações sobre as perdas são sombrias: um membro da tripulação perdeu a vida e vários outros sofreram ferimentos, tendo sido removidos do local de perigo por meio de helicópteros e botes salva-vidas, como informado pelas autoridades competentes.

Às 12h30 de quinta-feira, de acordo com o horário de Amsterdã, o fogo ainda estava ativo e a situação mantinha-se estável. De acordo com informações vindas do porta-voz da guarda costeira, as operações de reboque ou resgate só poderão ser efetuadas quando o incêndio for completamente extinto. Essa diretriz segue as orientações do Ministério da Infraestrutura e Gestão da Água da Holanda.

Uma das principais preocupações é que a extinção do incêndio pode causar instabilidade devido à entrada excessiva de água no navio, como sinalizado pela guarda costeira. Isso dificulta o embarque de pessoas e a realização de uma análise mais aprofundada sobre o que poderia ter causado o incêndio, cuja origem ainda permanece desconhecida.

As informações apontam que o Fremantle Highway, que ostenta a bandeira panamenha, estava em rota para Port Said, no Egito, tendo realizado uma parada no porto alemão de Bremerhaven, de acordo com dados de rastreamento de navios fornecidos pela Bloomberg. A embarcação, que pertence à empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha, tinha Cingapura como destino final.

Entre os 2.857 carros a bordo, 25 eram veículos elétricos, de acordo com o porta-voz da guarda costeira holandesa. Esse dado vem de uma lista de cargas recebida por eles. A quantidade total de veículos e máquinas a bordo chega a 3.783, conforme informado por um representante da Kawasaki Kisen Kaisha.

Empresas automobilísticas conhecidas mundialmente, como BMW, Mini e Mercedes-Benz, possuem centenas de carros a bordo. Ford Motor, Stellantis, Renault e Nissan Motor, por outro lado, afirmaram que não tinham nenhum veículo na embarcação, assim como a Toyota, que alegou ser improvável que houvesse carga a bordo. A Volkswagen ainda investiga a situação e a Tesla não retornou um pedido de comentário.

Vazamento de combustível

A respeito de um possível vazamento de combustível, a guarda costeira ainda não confirmou, embora tenha assegurado que medidas preventivas foram tomadas para evitar esse desastre ambiental. O navio estava navegando próximo ao Mar de Wadden, Patrimônio Mundial da UNESCO, que é o maior sistema ininterrupto de areia entremarés e planícies de lama do mundo, áreas extremamente sensíveis a danos causados por derramamentos de óleo.

No caso de um vazamento de combustível, ele se espalharia para o norte e não para as Ilhas Wadden, devido à direção atual e futura do vento e das ondas, como informou o ministro da Infraestrutura da Holanda, Mark Harbers, em uma carta ao parlamento. Ele ressaltou que um navio de recuperação de óleo está em posição estratégica para agir rapidamente caso o navio vaze combustível.

Essa tragédia evoca memórias de um desastre marítimo ocorrido no ano passado, quando um navio de carga carregando cerca de 4.000 veículos da Volkswagen para os Estados Unidos pegou fogo no Atlântico e afundou em mares revoltos, mesmo após esforços para rebocá-lo para um local seguro após uma semana em chamas.

O Fremantle Highway, com seus 10 anos de existência, mede aproximadamente 200 metros de comprimento e tem a capacidade de transportar até 4.000 carros, conforme dados compilados pela Bloomberg. O incidente atual demonstra o quão vulneráveis são esses gigantes do transporte marítimo e coloca em foco a importância de medidas de segurança rigorosas para proteger tanto as vidas humanas quanto os valiosos cargamentos que transportam.

