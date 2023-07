Influenciador fica cego ao tentar quebrar recorde no TikTok

Mais um vídeo onde o usuário buscava popularidade e likes acabou em sérios problemas, quando um chovem gravou um desafio no aplicativo TikTok tentando quebrar o recorde de choro prolongado, e prometia chorar por sete dias seguidos. O objetivo do influencer era ter seu nome registrado no livro dos recordes, mas o sacrifício custou caro. Continue lendo para descobrir o triste final dessa ‘aventura’.

TikToker perde a visão ao tentar quebrar recorde de choro prolongado em vídeo. | Foto: Reprodução / TikTok

Desafio inconsequente

O TikTok é uma das aplicações mais utilizadas em todo o mundo. Cada criador de conteúdo procura maneiras de manter a atenção de milhões de internautas que consomem vídeos curtos. Nas últimas horas, começou a se popularizar o caso do homem que perdeu a visão ao tentar quebrar um Recorde Guinness, o Livro dos Recordes.

Tembu Embere, nome do jovem que decidiu chorar por mais de sete dias, se define como um comediante que quis ir um passo além e gravou como é derramar lágrimas durante tanto tempo: No vídeo do TikTok, que já viralizou em todas as redes sociais, se vê o homem com um cronômetro ao lado, que indicava o tempo que passava.

Após 45 minutos, o criador de conteúdo confessou que perdeu temporariamente a visão enquanto estava mergulhado em seu choro prolongado. Depois de se render, o jovem experimentou intensas dores de cabeça, inchaço nos olhos e no rosto.

O interesse em quebrar recordes Guinness na Nigéria, de onde é Tembu, aumentou nos últimos meses, sendo uma nação que procura se destacar no livro de recordes com desafios extravagantes e únicos.

Um meio local explicou que “Guinness World Records aconselhou aos candidatos que seus desafios sejam realizáveis e recomendou que os interessados entrem em contato com a organização para garantir o reconhecimento de suas conquistas. Também aconselhou a evitar a realização de maratonas de recordes para preservar a seriedade dos desafios e evitar riscos desnecessários”.

Outros ‘acidentes’ na web

O Baby Liss

O vídeo não é recente, mas provavelmente a maioria antenada nas redes sociais e em conteúdos que deram muito errado, conhece a história. Uma adolescente estrangeira ensina dicas de beleza no Youtube, em mais uma daquelas tentativas de jovens tentarem sucesso em seus canais através de conteúdos que falam sobre beleza, moda, etc. A jovem de cabelos loiros começa o seu vídeo ensinando a maneira correta de ser usar o baby liss, usando um modelador de cachos.

O ‘fail’ do vídeo acontece quando, aparentemente, a jovem deixa o aparelho tempo demais na mecha de cabelo e o modelador simplesmente ‘tosta’ a madeixa da aspirante a influencer, fazendo com que a grande mecha de cabelo saia inteira em sua mão. A menina fica totalmente sem ação e com os olhos petrificados demonstra todo o seu choque com o acontecimento inesperado. Na época, o vídeo viralizou no Facebook, Snapchat e, é claro, no Instagram.

Harmonização facial ‘diferente’

Um vídeo mais recente, também postado no TikTok, mostra uma jovem que resolveu fazer uma tatuagem no estilo “blackout” (toda preta), com o intuito de fazer uma ‘harmonização facil’ através de uma tattoo. A adolescente resolveu então fazer a arte na pele, tatuando simplesmente todo o seu pescoço na cor preta, indo até a altura do queixo e mandíbula. O resultado foi catastrófico, e rendeu memes em toda a web, onde muitos usuários praticaram bullying contra a pobre garota, com brincadeiras desnecessárias onde falavam coisas como “seu rosto está flutuando em um chromakey”. Com a repercussão negativa, a menina gravou um novo vídeo aos prantos, alegando que não esperava que o resultado fosse ficar tão ruim e que estava devastada com os ataques e brincadeiras maldosas que estava recebendo em seu perfil da rede social. Apesar da jovem alegar que a tatuagem ainda teria mais sessões e que portanto o resultado final ainda não era o mostrado no primeiro vídeo, ela resolveu desativar sua conta.

