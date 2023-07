Nesta última terça-feira, 25, foi aprovado pelo Conselho Curador do fundo a repartição de mais de R$ 12 bilhões do lucro referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os valores serão divididos de maneira igualitária pelos cotistas até a data de 2022. Quanto maior for o saldo referente às cotas, maiores serão os valores agregados no saldo final. Entenda como funciona e como calcular o lucro obtido.

Aprenda a calcular qual é a fatia do FGTS que você receberá HOJE | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Conselho do FGTS libera bilhões para cotistas

Esta confirmado que os cotistas do FGTS (todos os trabalhadores) terão acesso a parte dos lucros do fundo. Haja vista que essa discussão estava vigente há anos. Finalmente a decisão final foi tomada e todos os trabalhadores formais com valor ativo no fundo até 31 de dezembro de 2022 terá direito a uma parte desses lucros.

Portanto, o valor terá como base o saldo em conta até o dia 31 de dezembro de 2022. Quem tiver mais de uma conta de crédito terá direito aos repasses de modo proporcional. Haja vista que os acréscimos irão respeitar a proporção do saldo.

A fim de saber a proporção do lucro que será depositado diretamente na conta do fundo, é necessário saber o valor que havia na conta até o dia 31/12/22. Então — multiplicar o valor contido por 0,02461511. Haja vista que na prática: a cada R$ 1 mil de saldo, o trabalhador receberá R$ 24,61.

O percentual de lucro que será repassado foi definido pelo Conselho equivalente ao lucro de R$ 12.848 bilhões obtidos pelo FGTS neste último ano. Essa alteração irá elevar o rendimento de lucro do FGTS neste ano de 2023 para 7,09%.

Ficando acima da inflação do IPCA neste último ano. Quadro positivo se comparado ao ano passado: cujo o FGTS havia rendido 5,83% contra uma inflação de 10,06% em 2021.

Leia mais: Valor do Bolsa Família de agosto já está definido; veja em quanto ficou

Como consultar o valor do FGTS?

Portanto, os valores já serão atualizados nas próximas rodadas de depósito. É possível verificar os novos saldos através do aplicativo FGTS. O intuito é ter dentro do aplicativo centenas de opções relevantes para o fundo.

Haja vista que através dele é possível sacar valores disponíveis, consultar saques e muito mais. O aplicativo está disponível para Android e iOS. É possível fazer a consulta geral através do aplicativo — é necessário fazer login com a conta do Governo.

Os trabalhadores que não conseguirem consultar os repasses através do aplicativo podem fazer isso através de uma agência Caixa — é necessário informar os dados pessoais: como RG e número do NIS.

De maneira formal os valores acrescentados serão depositados até o dia 31 de agosto. Lembrando que é referente ao saldo em conta até o dia 31/12/2022. Aqueles que tiverem mais de uma conta terão acréscimo proporcional.

Portanto: o processo de consulta é simples e o acréscimo ocorre de maneira automática. Sem que haja a necessidade do trabalhador escolher saques, depósitos, etc.

Leia mais: Conheça a IA mais poderosa do MUNDO que pode ser lançada pela China