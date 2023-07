ESTES são os 4 signos mais “gelados” do zodíaco

Alguns indivíduos, mesmo quando estão vivendo um relacionamento, têm a tendência de criar uma distância emocional na qual possam se sentir seguros, e isso, embora nem todos saibam, é uma característica muito comum para alguns signos.

Ou seja: a explicação para esse tipo de comportamento é encontrada justamente na astrologia, uma vez que alguns integrantes do horóscopo ocidental têm a característica de evitar a demonstração de proximidade o máximo que puderem.

Mas quais seriam exatamente estes signos tão “gelados” e insensíveis do zodíaco?

A resposta pode ser encontrada por meio da leitura do próximo tópico deste artigo.

Os signos que “gelados” do zodíaco e suas respectivas características

A boa notícia, para as pessoas que amam estar em uma relação repleta de proximidade e calor humano, é que somente 4 signos do horóscopo do Ocidente possuem a característica de serem mais frios, permitindo que os outros 8 sejam mais reconhecidos por serem mais afetuosos.

E estes 4 signos tão específicos são:

O signo de Aquário

Todo aquariano tem uma grande necessidade de se sentir livre e, por isso, dificilmente se apega de forma emocional a alguém. Inclusive, quando há necessidade de uma separação, costuma lidar muito bem com a situação, de forma muito leve.

Os nativos de Aquário gostam de pensar de forma racional e adotar novas perspectivas, mesmo que as regras sociais estabeleçam o contrário como aceitável.

O signo de Capricórnio

Para o Capricorniano, o foco principal estará sempre em seu aprimoramento e em seu trabalho, não sendo raro que ele utilize a comunicação sempre de forma objetiva e direcionada. E isso, para muita gente, pode representar um comportamento frio.

O nativo de Aquário é tranquilo, tem autocontrole e, além disso, também sabe retribuir muito bem quando é valorizado.

O signo de Escorpião

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Escorpião tende a manter conexão emocional somente com quem acredita ser de confiança, sendo que seus nativos não gostam de se expor, inclusive no que diz respeito às redes sociais.

Quando guardam os sentimentos, é uma estratégia de proteção: uma forma de evitar decepções.

O signo de Virgem

E, na lista dos signos “gelados” do zodíaco, não poderia faltar Virgem, o signo mais controlador e organizado que existe.

Inclusive, seus nativos controlam os sentimentos como ninguém, mantendo certa distância para não dar brecha para as decepções. O receio de serem julgados e não aceitos também leva a este controle. Aliás: até podem manter contato constante, mas só se sentirem que não estão sendo um fardo ou algo similar.

Tentar se abrir pode ser uma ótima opção para estas pessoas

Como foi possível notar durante cada linha da leitura acima, a frieza característica dos nativos de alguns signos, quando o assunto é relacionamento, é totalmente justificável em muitos casos. Afinal, ninguém gosta de se abrir demais e acabar se decepcionando, por exemplo.

Porém, tentar agir na contra mão deste sentimento, se abrindo mais e gerando mais proximidade, pode ser muito benéfico. Quem escolhe fazer isso tem pouco ou nada a perder.

