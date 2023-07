Linhas retas ou tortas? Ilusão de ótica vai prender sua visão

Ilusões de ótica costumam prender nossa atenção, seja por desconhecermos a real causa do impacto gerado em nossa visão, seja por não entendermos o de fato está por trás daquela imagem, seja em um vídeo, foto, ou até mesmo em um comercial publicitário. Recentemente, uma famosa imagem que causa ilusão de ótica nas pessoas foi repostada e chegou a levar usuários ao médico. Leia mais sobre o inusitado caso logo abaixo.

Imagem com ilusão ótica viraliza na web e causa confusão. | Foto: Randy Jacob / Unplash

O que os olhos não vêem

Um usuário do REDDIT postou novamente uma ilusão de ótica popular no site de mídia social e pediu conselhos a outros usuários. A imagem distorcida foi postada no tópico do Reddit r/opticalillusions. Jon Starkgaryen afirmou que a imagem com efeito ilusório na visão das pessoas lhe causou danos físicos.

“Olhei para isso por um longo tempo, cruzei os olhos e me concentrei muito e agora minha visão está horrível por um ano e meio”, contou Jon, que revelou ainda ter ido a um um oftalmologista e que não foi encontrado nada de errado, sendo informado inclusive que sua visão atual era boa. No entanto o usuário da rede social afirma que ” é como se tivesse vendo uma mancha queimada na frente de tudo o que vejo”.

“Alguém já experimentou algo semelhante e tem algum tratamento possível, porque isso está me deixando louco”, desabafou Jon.

O que tem na imagem?

A ilusão parece bastante simples à primeira vista, é feita apenas de tijolos cinza e linhas verdes. Se você olhar mais de perto, notará que algumas das linhas parecem curvadas antes de voltarem a parecer retas.

Imagem repostada no Reddit com efeito de ilusão de ótica. | Foto Reprodução / Reddit

Uma linha acima dos quadrados cinzas diz: “Vá em frente, encontre a linha curva”. Isso é muito mais difícil do que parece. Parece não haver maneira de ‘resolver’ o quebra-cabeça, não importa como você olhe para ele. Essa ilusão depende da colocação estratégica de cores e formas para enganar seu cérebro e fazê-lo ver curvas que não existem.

Amante da ilusão explica

O amante da ilusão Michael Bach ofereceu uma explicação em seu blog. Ele escreveu: “Este design brilhante é do ilustrador Lesha Porche (EUA). Quando apareceu, rapidamente circulou, e agradeço a Jeremy Hinton, da fama de “Lilac Chaser”, por me alertar.

“Minha explicação é a seguinte: “Os ladrilhos contêm uma curva de brilho de baixa resolução, que é mascarada por todas as bordas. Pode ficar mais aparente aplicando um pouco de desfoque. O desfoque ocorre automaticamente em nosso sistema visual, porque em grande parte despercebido, nossa resolução visual cai rapidamente do centro do olhar: com 10° de excentricidade, nossa acuidade visual é 1/10 da central”, explicou Bach.

O entusiasta de ilusões acrescentou ainda que o sistema visual do ser humano cria ‘pegadinhas’ que tornam a compreensão da imagem ainda mais ilusória. “No entanto, a periferia não “parece” borrada, não é? Sua nitidez é “inventada” por nosso sistema visual, assim como nossos pontos cegos são “preenchidos”, concluiu Michael.

A teoria de Bach sugere que as linhas da ilusão não são realmente curvas da maneira que seu cérebro está dizendo. Os fãs da ilusão de ótica o elogiaram no recente post. Um escreveu: “Esta é de longe a melhor ilusão de ótica que já vi no Reddit. É incrível a facilidade com que sua mente infere coisas de sua visão periférica”.

*Com informações do The Sun.

