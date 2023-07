ALERTA! Novo ciclone se forma HOJE; veja o que acontece no Brasil

Ciclone voltará ao Brasil? Os brasileiros em várias partes do país acordam nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023, com expectativas climáticas variadas, um reflexo da diversidade geográfica da nação. Desde a massa de ar seco predominante em boa parte do país até o crescimento de nuvens de chuva no extremo norte e litoral nordestino, os fenômenos meteorológicos apontam para uma abrangência de condições que exigem atenção de todos, desde os agricultores até os planejadores urbanos.

O ciclone extratropical se forma sobre o mar próximo ao litoral do Uruguai, trazendo mudanças climáticas para o Brasil. Imagem de WikiImages por Pixabay

Novo ciclone terá efeitos no Brasil?

Uma vasta massa de ar seco continua exercendo forte influência sobre o Brasil, inibindo a formação de grandes nuvens e, consequentemente, a ocorrência de chuvas na maior parte do país. Esse fenômeno é especialmente marcante no Sudeste, onde a umidade do ar é particularmente baixa. O dia promete ser ensolarado na maior parte desta região, com a possibilidade de pancadas de chuva fracas e concentradas em pequenas áreas, como nas regiões mineiras do Vale do Rio Doce, do Vale do Jequitinhonha, na Zona da Mata Mineira, no Espírito Santo, na serra e no Norte/Noroeste do Rio De Janeiro.

Veja também: Frio e “desespero”: entenda a previsão do tempo para este final de semana

O Centro-Oeste, região conhecida por seu clima tropical, segue o padrão observado no Sudeste, com a massa de ar seco atuando de maneira acentuada. As regiões de Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal desfrutarão de um dia majoritariamente ensolarado. A exceção na região é o estado do Mato Grosso do Sul, onde uma leve nebulosidade e pancadas de chuva podem ocorrer no sul do estado, devido à influência de áreas de instabilidade entre o Paraguai, o Sul do Brasil, a Argentina e o Uruguai.

Entretanto, a massa de ar seco não é o único fenômeno meteorológico em destaque. Nuvens de chuva mostram-se cada vez mais presentes pelo litoral do Nordeste e no extremo norte da Região Norte do Brasil, trazendo precipitações durante o dia pelo leste e litoral da Bahia, em todo o litoral, zona da mata e agreste, de Sergipe até o litoral do Ceará e também no litoral do Maranhão. Também há previsão de chuva no extremo norte do Amazonas, nas áreas próximas da fronteira com a Colômbia e a Venezuela, em Roraima, no Amapá e no extremo norte e litoral do Pará.

Áreas de instabilidade

Nesta quarta-feira, o país também deve ficar de olho em áreas de instabilidade que se organizam entre o Sul do Brasil, o Uruguai, o norte e o leste da Argentina e o Paraguai. Essas áreas devem se organizar como uma frente fria e um ciclone extratropical ao longo do dia. O novo ciclone, que deve se formar sobre o mar, no litoral do Uruguai, não terá impacto severo no Rio Grande do Sul, como ocorrera com os ciclones anteriores em julho e junho.

Para a Região Sul, a previsão indica a formação de áreas de instabilidade, com possíveis pancadas de chuva no sudoeste e sul do Rio Grande do Sul, que devem diminuir à medida que o dia avança. Ainda há previsão de chuvas no centro, leste e norte do estado, embora o sol possa dar as caras em alguns momentos. Em Santa Catarina e em quase todo o Paraná, o sol deve predominar na maior parte do dia, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Os alertas meteorológicos para esta quarta-feira incluem atenção para chuva moderada a forte nas capitais Porto Alegre e Boa Vista, bem como chuvas moderadas no litoral da Bahia e rajadas de vento entre 50 km/h e 60 km/h no Rio Grande do Sul, no centro, sul e leste de Santa Catarina. Há também um alerta para o ar muito seco, com níveis de umidade entre 11% e 20% no noroeste e norte de Goiás, no centro-leste e nordeste de Mato Grosso, no Tocantins, no extremo sul do Maranhão e do Piauí. Finalmente, a Marinha emitiu um alerta de ressaca entre Rio Grande (RS) e Mostardas (RS), com ondas que podem chegar a 2,5 metros.

Neste cenário de variações climáticas expressivas, fica evidente a complexidade do clima brasileiro, sendo de suma importância a atenção dos cidadãos às previsões e alertas meteorológicos.

Veja também: FRIO extremo atinge ESTA região do Brasil; veja a previsão