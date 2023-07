Tema “Velório”: mulher comemora aniversário de 28 anos e viraliza.

Ao completar 28 anos, Grazi Gervásio resolveu comemorar seu aniversário de uma maneira um pouco diferente: convidou os amigos para um velório, com direito a aniversariante deitada no caixão. E não foi só isso, as fotos da festa, que viralizaram nas redes sociais, mostram também coroas flores com a mensagem “A celebração de uma vida. Para sempre lembrada, jamais igualada”. Sendo que uma das imagens mostra a aniversariante de olhos bem abertos e super maquiada, com um vestido longo preto e transparente. Mais viva do que nunca.

Entre os registros da festa, também é possível notar um banner com uma foto da moça com asas de anjo, em referência a um meme que viralizou há alguns anos.

Já em outro cartaz, ao lado da tampa do caixão, está escrito “Nós te amamos, Grazi… Saudades”. Também circulam vídeos de Grazi deitada no caixão com o bolo sobre sua barriga, enquanto os convidados cantam parabéns.

O bom humor da aniversariante não tem limites. Em sua página na plataforma Instagram, ela reproduz os melhores momentos da celebração de sua morte-vida com a legenda: “Já dizia Andressa Urach: “morri para viver. e viver é bom demais”.

Quem é Grazi e qual a repercussão da festa?

Grazi tem mais de 5000 seguidores no Instagram, onde compartilha fotos com amigas em festas e com looks ousados. Os flagrantes da festa inusitada foram compartilhadas em diversos perfis no Instagram e já chegam a mais de 100 mil curtidas. Os comentários da publicação se dividem entre frases de apoio e de reprovação. Enquanto alguns criticam, dizendo ser inapropriado, um internauta escreveu “Diva que não espera morrer para receber flores”. Outro brincou: “Depois do ‘essa festa virou um enterro’, agora temos ‘esse enterro virou uma festa’.

E quem foi que disse que o tema de uma festa de aniversário tem que ser princesas ou super-heróis? Por que não uma festa bem diferente do convencional?

Como o brasileiro NÃO tem limites, nós separamos algumas festinhas. Veja abaixo:

O que é uma festa temática?

Assim, a expressão festa temática é aqui utilizada para designar as festas que se dão como acontecimento e entretenimento, tendo o seu imaginário organizado preferencialmente a partir de produto ou expressão cultural tradicional local, sendo esse o tema de festa.

