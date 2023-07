Valor EXTRA será liberado aos trabalhadores CLT até dia 31 de agosto; veja se você está na lista

Valor adicional para os trabalhadores brasileiros – A expectativa é grande entre os trabalhadores que possuem contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma vez que até o dia 31 de agosto deste ano, eles poderão receber novos valores referentes ao lucro obtido pelo fundo em 2022. Este repasse, autorizado pelo Conselho Curador do FGTS, disponibiliza R$ 12,7 bilhões para serem distribuídos.

Trabalhadores receberão valor extra?

Os detalhes do processo foram divulgados pelo governo, apontando que os pagamentos devem começar a ser feitos a partir da próxima semana. Quem tem direito a essa bonificação são os brasileiros que tinham saldo disponível no FGTS em 31 de dezembro de 2022, seja em contas ativas ou inativas. É importante frisar que a distribuição do lucro está diretamente ligada ao saldo que cada trabalhador possuía na conta na data mencionada. Assim, quanto maior o saldo, maior será o valor a ser recebido por cada trabalhador.

Para os trabalhadores interessados em verificar se serão beneficiados com o lucro do FGTS, é possível realizar uma consulta por meio da plataforma digital do FGTS. Nela, há a opção de verificar o “Saldo Total do FGTS” ou, para uma análise mais detalhada, é só acessar a opção “Meu FGTS”. O pagamento referente ao lucro será registrado como “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2022”, de acordo com informações disponibilizadas pelo portal de notícias Uol.

Além da plataforma digital do FGTS, a consulta também pode ser realizada por meio da conta da Caixa Econômica Federal, que continua sendo responsável pelo gerenciamento do fundo de garantia dos trabalhadores. Para isso, é necessário buscar pela área “FGTS e INSS” e, em seguida, verificar o extrato detalhado da conta.

Fique atento!

Entretanto, cabe um alerta aos trabalhadores que começaram a exercer atividades laborais apenas neste ano: eles não serão contemplados pelos pagamentos. Isso ocorre porque, conforme informado anteriormente, o depósito é realizado somente para aqueles que possuíam saldo na conta do FGTS em 31 de dezembro do ano passado.

Com a disponibilização do novo valor no FGTS, muitos trabalhadores podem questionar-se sobre a possibilidade de sacar essa quantia. No entanto, mesmo com a liberação desse pagamento, as regras para o saque do FGTS não sofreram alterações. Portanto, os trabalhadores só poderão retirar o dinheiro em situações específicas definidas por lei, tais como demissão sem justa causa, financiamento de imóvel, no momento do saque-aniversário ou na ocasião da aposentadoria.

Portanto, este anúncio é uma notícia positiva para os trabalhadores brasileiros que possuem contas vinculadas ao FGTS e que tinham saldo disponível em 31 de dezembro de 2022. A distribuição do lucro obtido pelo fundo é uma forma de beneficiar esses trabalhadores e aumentar a quantia que eles têm disponível em suas contas do FGTS, mesmo que as regras para o saque do fundo continuem as mesmas.

