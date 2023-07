Aprenda a usar a nova IA do WhatsApp; LuzIA está disponível no Brasil

WhatsApp agora conta com IA – Em meio a um mundo cada vez mais digital e interconectado, as soluções de inteligência artificial (IA) se tornam ainda mais essenciais. Uma nova IA chamada LuzIA acaba de chegar ao Brasil, prometendo revolucionar a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia, ao integrar as funcionalidades avançadas de machine learning com a conveniência do WhatsApp. Simplificar a vida cotidiana por meio da transcrição de mensagens de voz, tradução de textos, criação de resumos e ajuda na organização das tarefas diárias é apenas uma parte do que essa inteligência artificial pode fazer.

A inteligência artificial (IA) LuzIA chegou recentemente ao Brasil para simplificar o acesso a recursos de Machine Learning, como o ChatGPT, através do WhatsApp. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

IA do WhatsApp

A LuzIA, em sua essência, é uma ferramenta projetada para otimizar o uso de machine learning, tornando-se um recurso acessível para os brasileiros. A IA, que compartilha algumas semelhanças com o conhecido modelo GPT da OpenAI, pode ser facilmente acessada por meio do WhatsApp. Isso significa que qualquer pessoa com um número de telefone pode aproveitar a poderosa capacidade de processamento da LuzIA, sem precisar baixar aplicativos adicionais ou passar por processos de registro complicados.

Veja também: Nova função do WhatsApp deve facilitar a vida dos usuários; como vai funcionar?

A comunicação com LuzIA é simplificada através do aplicativo de mensagens mais popular do Brasil. Os usuários enviam comandos de texto ou voz para o número oficial da LuzIA no WhatsApp (11 97255-3036), e as respostas são prontamente devolvidas. O serviço é otimizado para oferecer uma variedade de recursos úteis, adequados para necessidades diversas, desde a transcrição de mensagens de voz até a criação de resumos, passando pela tradução de textos. Há até mesmo recursos projetados para ajudar na organização das tarefas diárias.

Para iniciar a interação com LuzIA, os usuários podem simplesmente salvar o número oficial do serviço em seus contatos do telefone e começar a enviar mensagens. Existe também a opção de usar o link oficial (https://soyluzia.com/) para ser redirecionado diretamente para o bate-papo com a LuzIA no WhatsApp, tornando o processo ainda mais direto e intuitivo.

Uma vez que o contato seja estabelecido, a plataforma oferece uma série de comandos pré-definidos que os usuários podem enviar para o número oficial da LuzIA. A partir desse ponto, eles receberão uma introdução detalhada sobre a assistente de inteligência artificial e suas capacidades.

Diversas funções

A LuzIA também tem a capacidade de gerar imagens com base em descrições fornecidas pelos usuários. O comando “Imagine (imagem que você gostaria de ver)” permite aos usuários solicitar imagens específicas, como “Imagine um céu nublado”, por exemplo. A funcionalidade de tradução de textos também é acessível através do comando “Traduzir texto”.

Para transcrever áudios, os usuários podem enviar o comando “Transcrever áudio”, junto com o áudio desejado. LuzIA irá transcrever a mensagem, economizando tempo de escuta. Os comandos “Planejar uma rotina” e “Ajudar em uma lista de tarefas” também estão disponíveis para aqueles que buscam auxílio na organização de suas atividades cotidianas.

O lançamento da LuzIA representa um avanço significativo na aplicação de tecnologias de IA no cotidiano dos brasileiros. Com o potencial de tornar tarefas complexas mais simples, a LuzIA está pronta para se tornar uma ferramenta indispensável para muitos usuários de tecnologia em todo o país. Como a IA continua a evoluir e se tornar mais sofisticada, só podemos esperar que ferramentas como a LuzIA continuem a melhorar e expandir suas capacidades.

Veja também: Este WhatsApp pode realmente gravar vídeos e áudios no seu celular sem a sua permissão