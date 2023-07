Governo lança novo “Canal Gov”; como acessar e o que terá nele

Novo canal do Governo – Um novo horizonte se abre no cenário brasileiro de mídia. Na terça-feira, dia 25 de julho de 2023, às 8h, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentará ao país o Canal Gov, uma inovação na maneira como as atividades e ações do Poder Executivo são divulgadas ao público. Esta iniciativa promete não apenas transmitir eventos, pronunciamentos e notícias do governo federal, mas também fornecer informações de utilidade pública e permitir um contato mais direto e transparente com as fontes governamentais.

O governo lançará o Canal Gov para cobrir as atividades do Poder Executivo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Governo lançou um novo canal

Com a inauguração do Canal Gov, a TV Brasil retorna completamente à sua missão original como uma emissora pública. Sua programação será focada em conteúdo de caráter cultural e educativo, buscando promover a cidadania e os valores democráticos. Essa mudança de estrutura é fundamental para diferenciar claramente os dois tipos de comunicação: a pública, que é a razão principal da existência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e a governamental, que é um serviço prestado pela empresa ao governo através de um contrato.

Veja também: Governo anuncia GRANDE mudança no Bolsa Família! Cuidado para não perder

Esse compromisso com a clara separação entre comunicação pública e governamental foi enfatizado por Hélio Doyle, diretor-presidente da EBC. Segundo ele, a criação do Canal Gov simboliza a materialização dessa distinção crucial.

A estrutura organizacional que proporcionou essa separação entre as equipes de produção de conteúdos governamentais e públicos foi aprovada pela diretoria da EBC em maio. Agora, a Superintendência de Serviços de Comunicação da EBC, sob o comando de Flávia Filipini, é a responsável pela gestão do novo Canal Gov.

Flávia Filipini destaca a missão do Canal Gov de orientar o público sobre como acessar serviços e programas públicos e entender seus direitos. Além disso, o canal será um veículo para levar informações diretas e credíveis às pessoas, pois contará com o acesso direto às fontes governamentais, garantindo a dinamicidade e a confiabilidade das informações.

Muitas novidades estão chegando

O lançamento do Canal Gov marca apenas o início de uma série de novidades que a EBC pretende lançar. Nos próximos dias, a empresa também apresentará um portal de notícias e outros serviços voltados à divulgação de políticas públicas e ações do governo federal. Com essas novas plataformas, o governo espera melhorar a comunicação e o engajamento com a população, proporcionando um acesso mais transparente e aberto às informações governamentais.

Assim, o novo Canal Gov, ao lado da renovação da programação da TV Brasil, representam uma evolução na maneira como a comunicação entre o governo federal e a população é estabelecida. A expectativa é que essas mudanças contribuam para fortalecer a democracia, melhorar a compreensão da população sobre as ações do governo e aumentar a transparência e a confiabilidade das informações fornecidas à sociedade. Com essas iniciativas, o Brasil avança na consolidação de uma comunicação mais clara, democrática e acessível, que atenda às demandas de uma sociedade cada vez mais informada e exigente.

Veja também: Governo Lula lança nova taxação para ESTE modelo de negócio: 18% sobre os ganhos