Serasa: descubra se alguém consultou o seu CPF na plataforma

Sabia que tem como descobrir quem consultou seu CPF na Serasa, por mais que possa parecer um mistério e um desejo que muitos tem de saber, além disso também tem a importância de saber a sua pontuação na análise de crédito. Mas saber quem tem acesso a informações na área financeira é necessário para saber como os bancos estão avaliando o seu tipo de perfil.

Isso acontece porque muitas empresas de concessão de crédito como por exemplo bancos e lojas, consideram a pontuação no Serasa para depois liberar o cartão de crédito e ter esse relatório de forma rápida e gratuita. Acompanhe a leitura abaixo e confira.

Tem como saber quem consultou o meu CPF na Serasa?

A resposta é sim, tem como saber quem consultou o seu CPF na plataforma da Serasa, lembrando que a consulta do CPF do consumidor é bem comum no mercado, ainda mais quando esse cliente pede para os bancos cartão de crédito.

Passo a passo de como saber quem consultou o CPF?

Para saber qual foi a instituição que consultou o seu CPG na Serasa, você pode entrar com uma solicitação de um relatório da Serasa, assim eles vão gerar esse relatório online pelo próprio site ou pessoalmente se for até uma agência de atendimento.

Ambos os métodos serão necessários confirmar a identidade com um documento de foto. Segue o passo a passo:

Cadastre-se ou faça login no site da Serasa

Vá em “Meu CPF” e depois clique em “Consulta CPF”

Selecione “Solicitar o meu relatório”

Em até 24 horas, a plataforma enviará o seu relatório

Caso queira tem como solicitar o relatório presencialmente na agência da Serasa Consumidor, procure pelo endereço mais próximo da sua cidade e leve seu documento de identidade. Assim que tiver o relatório em mãos ou pelo site você vai conseguir acompanhar as consultas que foram feitas no seu CPF nos últimos dois anos.

Essa informação é importante para ter o controle sobre as consultas que estão sendo feitas em seu nome, além disso garantir a segurança.

Aumento do score

Assim que a Serasa mede o risco de inadimplência, a pessoa precisa pagar as contas em dia para liberarem um bom score de crédito, porém se você tem contas em seu nome, esses fatores também contribuem para a construção de um bom histórico.

Outras dicas que podemos dar é que ao usar o cartão de crédito é preciso ser responsável com os pagamentos e nunca ultrapassar os limites, é através do uso consciente do crédito que será valorizado pelas instituições.

