Como criança de 13 anos foi salva de sequestro com um bilhete: “Me Ajude!”

Sequestro desvendado por criança – Uma história comovente que tocou a nação americana nos últimos dias envolve uma jovem de 13 anos, vítima de sequestro no sul da Califórnia, Estados Unidos. Esta jovem protagonizou uma ação corajosa ao escrever um pedido de ajuda em um pedaço de papel para chamar a atenção de estranhos, ação essa que levou à sua libertação e à prisão de um homem oriundo do Texas. Acompanhe o desenrolar dessa história ao longo do nosso artigo.

Uma terrível notícia chocou a cidade quando um sequestro de uma criança de 13 anos foi relatado nas manchetes locais. Foto: divulgação

Criança se salva de sequestro por bilhete

O homem envolvido nesse caso é Steven Robert Sablan, de 61 anos, que agora enfrenta acusações federais de sequestro. De acordo com as alegações, Sablan teria forçado a menina a entrar em seu carro sob a ameaça de uma arma, enquanto ela caminhava por uma calçada em San Antonio, Texas, no início deste mês. Ele teria dito à vítima: “Se você não entrar no carro comigo, vou te machucar”, conforme consta nos documentos judiciais.

Depois que a jovem foi coagida a entrar no veículo, Sablan é acusado de agredir sexualmente a garota repetidamente durante a viagem do Texas à Califórnia. A acusação contra ele é baseada no relato apresentado pela garota à polícia.

O desfecho dessa situação preocupante ocorreu quando Sablan parou em uma lavanderia em Long Beach, Califórnia, no dia 9 de julho. Enquanto o homem estava fora do veículo, a jovem mostrou um bilhete escrito “Me ajude!” de dentro do carro estacionado. Uma pessoa que viu o bilhete imediatamente chamou o serviço de emergência.

Quando os policiais de Long Beach chegaram ao local, eles encontraram a garota em estado de choque, visivelmente emocionada e angustiada. Após identificarem a placa do veículo, os policiais descobriram que Sablan já era procurado por roubo em Fort Worth, Texas, e era considerado armado e perigoso. Registros judiciais revelam que Sablan tem condenações anteriores por roubo e posse de drogas.

Evidências e acusação

Durante a inspeção do veículo, os policiais encontraram um revólver preto, que foi posteriormente identificado como uma arma de pressão, um canivete e algemas, segundo a declaração federal. Esses objetos somam-se à série de evidências que sustentam a acusação contra Sablan.

No desdobramento jurídico desse caso, Steven Sablan foi formalmente acusado por um grande júri nesta semana por suposto sequestro e transporte de um menor com a intenção de se envolver em atividades sexuais criminosas. Ele deverá ser indiciado por essas acusações no final deste mês, conforme anunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na última quinta-feira. As tentativas da CNN de entrar em contato com os advogados de Sablan estão em curso.

Se condenado por ambas as acusações, Sablan pode enfrentar uma pena de até prisão perpétua. Este caso perturbador tem atraído a atenção da mídia, e a história de resiliência dessa jovem é uma lição de coragem em meio a circunstâncias extremamente adversas. Através da sua ação rápida e corajosa, ela conseguiu escapar de um destino potencialmente terrível, ressaltando a importância da conscientização sobre segurança pessoal e da capacidade de pedir ajuda em situações de perigo.

