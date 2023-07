Dentes e até as muletas: veja o que as pessoas esquecem no aeroporto

Coisas que as pessoas esquecem em um aeroporto – Imagine-se em um aeroporto, observando as multidões apressadas, quando percebe um indivíduo em desespero, correndo desenfreadamente para não perder seu voo. Certamente você já se deparou com essa cena. No entanto, você já parou para pensar em tudo que essas pessoas apressadas podem esquecer para trás na correria? O processo de embarque, com suas filas intermináveis e a revista de pertences, é um terreno fértil para o esquecimento de objetos. Hoje, vamos levá-lo pelos bastidores dos departamentos de Achados e Perdidos dos aeroportos e revelar o que acontece com os itens esquecidos pelos passageiros.

No aeroporto, é comum ver pessoas correndo para não perder o voo ou procurando objetos perdidos no setor de Achados e Perdidos. Foto: divulgação

Quais os objetos mais esquecidos pelas pessoas no aeroporto?

“Os passageiros podem obter informações sobre os serviços aeroportuários no balcão de informações de todos os aeroportos brasileiros. Cada setor de Achados e Perdidos tem suas próprias regras e prazos para armazenar os itens, na esperança de que seus proprietários os recuperem”, diz Carmem Bosque, advogada especializada em direito do consumidor. Ela acrescenta que a plataforma de resolução de conflitos do governo federal está disponível para qualquer passageiro que se sinta lesado ou acredite que seus direitos como consumidor foram desrespeitados. As empresas têm até 10 dias para analisar e responder às reclamações apresentadas através desta plataforma.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil, recebe em seu departamento de Achados e Perdidos cerca de 22 mil objetos por ano. A maioria deles é composta por almofadas de pescoço e documentos. Contudo, entre os itens mais inusitados que já foram encontrados estão bengalas, muletas e até mesmo olhos de vidro. Todos esses itens são guardados por um período de 60 dias. Após este prazo, os documentos pessoais são descartados e os demais objetos são doados ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Guarulhos. Este procedimento pode ser conferido por meio do e-mail perdidoseachados@gru.com.br e o setor funciona diariamente, das 06h30 às 22h30, localizado no Terminal 3 – Piso de Embarque​.

Por outro lado, o Aeroporto de Brasília registrou 8.667 objetos esquecidos pelos passageiros em 2022, mas apenas 21% desses itens foram recuperados por seus donos. No primeiro semestre de 2023, já foram deixados para trás 4.111 itens, com documentos e cartões liderando o ranking, seguidos de travesseiros, roupas e nécessaires. Entre os itens mais inusitados encontrados estão um carrinho de carga, luminárias, um atabaque (instrumento musical) e dentaduras. Para recuperar um objeto esquecido, o passageiro precisa fornecer informações que comprovem a propriedade do item, como descrição, senha, cor, dia e provável horário da perda. Estes objetos ficam guardados por até 90 dias e, passado esse prazo, são doados para instituições de caridade credenciadas pela Inframerica. Os documentos pessoais são entregues aos Correios, e os cartões de crédito são destruídos após sete dias. Produtos de higiene pessoal e cosméticos também são descartados após este período. O departamento de Achados e Perdidos do Aeroporto de Brasília está localizado no Piso de Desembarque, próximo ao guichê de pagamento da Estapar Estacionamentos, e pode ser contatado pelo e-mail achadosperdidos@inframerica.aero ou pelo telefone (61) 3214 6109. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 06:00 às 00:00, exceto feriados.

Recomendações e observações

Nos vários aeroportos espalhados pelo Brasil, é comum encontrar fones de ouvido, pen drives, malas, livros, celulares e computadores. É importante destacar que, em caso de perda de passaporte, os responsáveis direcionam o documento diretamente para a Polícia Federal. Uma recomendação para evitar perder objetos durante a viagem é levar o mínimo de coisas possíveis. Rayana Araújo, coordenadora de Atendimento ao Cliente, explica: “Embarcar com muitos objetos nas mãos é normalmente a principal razão pela qual as pessoas perdem itens no Aeroporto de Brasília. Também é comum perder documentos na hora de apresentá-los nos balcões de check-in e no portão de embarque. O ideal é guardá-los logo após a apresentação ao funcionário da companhia aérea”.

No Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, são deixados quase quatro mil objetos por ano. No entanto, apenas 28% são devolvidos aos seus proprietários. Neste aeroporto, o prazo para recuperação de itens também é de três meses, exceto para alimentos perecíveis, que devem ser reclamados dentro de 24 horas. O setor de Achados e Perdidos do Galeão tenta localizar as pessoas que perderam documentos de identidade através das redes sociais. O contato pode ser feito pelo telefone (21) 3004-6050 ou pelo e-mail faleconosco@riogaleao.com, de segunda à sexta, das 10h às 17h, sendo necessário realizar o agendamento prévio para atendimento.

