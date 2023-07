Novo concurso do IBGE pode pagar até R$ 9 MIL para os brasileiros

Para os concurseiros aqui está uma ótima notícia, um novo concurso do IBGE para efeitos recebeu o aval do governo federal, com cerca de 895 vagas que são garantidas para a contratação de profissionais em níveis médio e superior de escolaridade.

Vale ressaltar que os cargos são distribuídos entre analistas, tecnologistas, pesquisadores e técnicos, com os salários iniciais que podem passar de R$ 9 mil. Já o Instuto Brasileiro de Geografia e Estatística tem até o mês de janeiro de 2024 para lançar o edital.

Depois de 8 anos sem contratação de servidores públicos efetivos e foi autorizado para abrir apenas vagas temporárias nesse período, e o IBGE foi até as redes sociais para comemorar esse aval para o concurso.

Preparativos para o concurso

O órgão também já começou os preparativos desse certame ainda nesta semana com a criação de um comitê para definir pontos como as áreas de conhecimento que são conteúdos programáticos. O IBGE informou “Após essas etapas, o IBGE contratará a empresa organizadora do concurso, por meio de licitação para, então, fechar sua versão final de edital e cronograma”.

Um ofício do IBGE enviado ao governo federal foi postado e destacado nas redes sociais “Trata-se de oportunidades para profissionais de várias áreas: estatísticos, demógrafos, economistas, sociólogos, geógrafos, profissionais de tecnologia da informação e geoprocessamento, dentre outros, que terão oportunidades de construir sua carreira profissional em uma das instituições mais respeitadas no país, com reconhecimento no cenário internacional”.

Cargos novos do novo concurso IBGE

Para quem sempre sonhou em fazer esse concurso chegou o momento. Foi publicado nesta última quarta-feira (19) a portaria do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos que autoriza o IBGE a preencher 895 vagas que serão distribuídas em quatro cargos efetivos:

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas – 300 vagas para nível intermediário

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas – 275 vagas para nível superior

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – 312 vagas para nível superior

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – 8 vagas para nível superior

Lembrando que esse documento também estipula dois prazos que costumam ser observados pelos candidatos na fase de preparação, confira:

até 6 meses para lançamento do edital, isto é, até o próximo dia 19 de janeiro

pelo menos 2 meses entre a publicação do edital e a aplicação da primeira etapa – que provavelmente será composta pela prova objetiva, a exemplo dos concursos mais recentes do IBGE.

