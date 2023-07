Especialista aponta aplicativos que espionam sua localização: “melhor excluir”

Aplicativos mostram sua localização – Os proprietários de smartphones estão sendo aconselhados a estarem cientes de um problema de segurança emergente, relacionado ao rastreamento de suas informações pessoais e de localização por aplicativos instalados em seus dispositivos. É uma preocupação crescente, já que os usuários estão se tornando cada vez mais conscientes dos riscos potenciais para a privacidade.

Alguns aplicativos em smartphones podem rastrear a localização dos usuários sem que eles percebam. Foto: divulgação

Localização pode ser compartilhada por estes aplicativos

Se você é um usuário de smartphone, você pode não estar ciente de que uma grande quantidade dos aplicativos em seu dispositivo tem a capacidade de rastrear sua localização. O motivo para essa prática varia, dependendo da natureza e do propósito do aplicativo. Por exemplo, aplicativos de notícias podem solicitar permissões de localização para fornecer informações e notícias personalizadas de acordo com sua localização geográfica.

Da mesma forma, aplicativos de navegação, como o Apple Maps, solicitam informações de localização para fornecer rotas e direções eficazes de um ponto a outro. Além disso, plataformas de mídia social e aplicativos de comércio eletrônico frequentemente coletam dados de localização para personalizar melhor as experiências do usuário e atender aos interesses demográficos específicos de cada um.

Essa coleta de dados permite que as empresas forneçam anúncios direcionados e específicos para os usuários com base em suas localizações. No entanto, essa coleta de dados também tem um lado obscuro, principalmente relacionado à privacidade e à segurança dos usuários.

Há um risco associado a essa coleta de dados, pois uma empresa pode potencialmente compartilhar essas informações sensíveis com terceiros sem o conhecimento ou consentimento do usuário. Em cenários mais extremos, que ainda são infelizmente comuns, as informações de localização podem ser violadas ou exploradas por cibercriminosos.

Quando essas informações são combinadas com outras informações disponíveis publicamente na Internet e nas redes sociais, é possível para um criminoso rastrear os movimentos de um indivíduo, criando um risco significativo para a segurança pessoal e a privacidade.

No entanto, não é motivo para pânico, pois existem medidas que podem ser tomadas para proteger a privacidade e os dados de localização dos usuários. A empresa de segurança cibernética McAfee, em uma postagem recente em seu blog, observou que “você pode desabilitar o compartilhamento de localização aplicativo por aplicativo com bastante facilidade”. Isso pode ser feito configurando aplicativos para acessar os serviços de localização apenas durante o uso.

No Android, acesse o aplicativo de configurações, selecione “Aplicativos e notificações”, escolha um aplicativo, toque em “Permissões” e selecione o ícone de três pontos no canto superior direito. Em seguida, clique em “Todas as permissões”, deslize para baixo até “Local” e ative ou desative. Os usuários de Android também têm a opção de desativar completamente o rastreamento de localização em “Configurações” > “Segurança e localização” > “Localização” > “Usar localização”.

No caso dos iPhones, as configurações de localização podem ser modificadas acessando “Configurações” > “Privacidade” > “Serviços de localização”. Aqui, os usuários podem gerenciar quais aplicativos têm permissão para acessar suas informações de localização e em quais circunstâncias.

No entanto, os usuários devem estar cientes de que desativar completamente os serviços de localização pode impedir o funcionamento de certos aplicativos e serviços que dependem dessas informações. Portanto, é sempre uma questão de equilíbrio entre privacidade e funcionalidade, e cada usuário deve tomar essa decisão de acordo com suas preferências pessoais e necessidades de segurança.

