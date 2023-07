Descubra qual é o signo de cada jogadora da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira feminina de futebol iniciará sua jornada na Copa do Mundo nesta segunda-feira (24), enfrentando o Panamá às 8h (horário de Brasília). Com o objetivo de conquistar seu primeiro título na competição, a equipe contará com o talento de seis jogadoras taurinas, sob o comando da técnica Pia Sundhage. A expectativa é grande para ver a atuação dessas atletas em campo, já que as características típicas das taurinas, como determinação, força e persistência, podem ser essenciais para levar o Brasil ao tão almejado campeonato. A torcida está ansiosa para ver a garra dessas jogadoras em busca da vitória e do sucesso no torneio.

Identificado os signos das jogadoras

A equipe de esportes do jornal O Tempo realizou um levantamento dos signos zodiacais de todas as jogadoras, incluindo a técnica sueca, totalizando 27 nomes analisados. O estudo incluiu também os nomes de Nycole, que foi cortada devido a uma lesão, e das jogadoras suplentes.

Essa análise astrológica pode ser uma curiosidade interessante para os fãs do futebol feminino, que podem se identificar com as características associadas a cada signo presente na equipe. A influência dos signos pode trazer diferentes personalidades e habilidades para o desempenho das jogadoras em campo, o que torna o torneio ainda mais cativante para os amantes do esporte e da astrologia.

Veja também: Eles não conseguem SUPERAR! Estes 5 signos não esquecem o ex

Lista das jogadores e seus signos

Aqui estão os signos de todas as jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino:

Capricorniano: Ary Borges (28/12/1999), Camila Rodrigues (02/01/2001)

Aquariano: Angelina (26/01/2000), Pia Sundhage (13/02/1960), Marta (19/02/1986)

Peixes: Ana Vitória (05/03/2000), Gabi Nunes (10/03/1997)

Áries: Nycole Raysla (26/03/2000), Geyse (27/03/1998)

Touro: Mônica (21/04/1987), Tainara (21/04/1999), Kathellen (26/04/1996), Antônia (26/04/1994), Luana (02/05/1993), Duda Sampaio (18/05/2001)

Gêmeos: Bruninha (16/06/2002), Rafaelle (18/06/1998)

Câncer: Bárbara (04/07/1988), Alines Gomes (07/07/2005)

Leão: Letícia Izidoro (Lelê) (13/08/1994)

Virgem: Lauren (13/09/2002)

Libra: Tamires (10/10/1987), Debinha (20/10/1991)

Escorpião: Andressa Alves (10/11/1992), Kerolin (17/11/1999), Adriana (17/11/1996)

Sagitário: Bia Zaneratto (17/12/1993)

É importante notar que a astrologia é uma ciência imprecisa, e não há evidências científicas que comprovem que os signos do zodíaco podem influenciar a personalidade ou as habilidades das pessoas. No entanto, muitas pessoas acreditam que os signos do zodíaco podem ser uma forma de entender melhor a si mesmas e aos outros.

Veja também: 4 SIGNOS se darão muito bem até dia 31 de julho

Sobre os signos

A astrologia é uma pseudociência que estuda a influência dos astros sobre a vida humana. Ela baseia-se na ideia de que os planetas e as estrelas estão posicionados de uma determinada forma no momento do nascimento de uma pessoa, e que isso pode influenciar sua personalidade, seu destino e sua vida em geral.

Os signos do zodíaco são as 12 divisões do Zodíaco, que é a faixa da esfera celeste que aparenta ser percorrida pelo Sol ao longo do ano. Cada signo é associado a um planeta, a um elemento e a uma série de características e atributos.

A astrologia é uma crença popular, e muitas pessoas acreditam que ela pode ser uma forma de entender melhor a si mesmas e aos outros. No entanto, não há evidências científicas que comprovem a validade da astrologia.

Algumas pessoas acreditam que a astrologia pode ser uma ferramenta útil para a auto-reflexão e para a tomada de decisões. No entanto, é importante lembrar que a astrologia não é uma ciência, e que suas previsões não são confiáveis.

Veja também: Horóscopo: Lua em Câncer vai EMPODERAR estes 3 signos HOJE