ESTAS 5 séries são perfeitas para quem ama The Office

A série de televisão The Office, produzida pela NBC e lançada em 2005, conquistou uma enorme base de fãs ao longo de suas nove temporadas. Vários elementos contribuíram para que a versão americana se tornasse uma das obras audiovisuais mais renomadas de todos os tempos, incluindo o enredo, as performances dos atores e o formato inovador.

Foto: divulgação

Apesar disso, além de The Office, há outras produções com estrutura similar que também cativam o público. Se você está buscando séries de comédia para preencher o vazio deixado por The Office, confira algumas sugestões a seguir.

Séries para curtir caso goste de The Office

Se você é fã de The Office e gosta de uma boa série de comédia, confira essa lista:

Parks and Recreation

Parks and Recreation é uma série que se desenrola no ambiente de uma prefeitura na cidade de Indiana. Com um total de sete temporadas, essa produção conquistou uma extensa base de fãs e conta com a participação de renomados atores em seu elenco principal.

30 Rock

Essa aqui é uma série que retrata os bastidores de uma emissora de televisão, acompanhando a dinâmica e interações entre seus funcionários que colaboram na criação dos conteúdos televisivos. A empresa em foco é a NBC, e a personagem central, Liz Lemon, é interpretada pela talentosa Tina Fey, representando uma roteirista do programa. Ao longo das sete temporadas, a personagem enfrenta diversos desafios tanto em sua vida pessoal quanto profissional, proporcionando ao público uma rica e envolvente narrativa.

Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine se passa em uma delegacia na cidade de Nova York e conquistou o público ao longo de oito temporadas com seu humor cativante. Embora a série seja repleta de conteúdo cômico, ela também aborda alguns dramas, o que a torna ainda mais envolvente. Para alegria dos espectadores, a série está disponível para assistir na plataforma Netflix, proporcionando momentos de diversão e entretenimento.

Modern Family

Essa obra foi desenvolvida ao longo de 11 temporadas, nas quais foram explorados diversos cenários e eventos envolvendo uma família extraordinariamente peculiar e seus diversos núcleos.

Um aspecto notável é que a série mostrou o envelhecimento e amadurecimento de todos os personagens, criando uma conexão mais profunda com o público, que pôde acompanhar de perto a evolução das histórias ao longo do tempo.

Fleabag

Essa série britânica oferece uma abordagem única ao público, explorando a comédia em um contexto mais pessimista. A trama gira em torno de Fleabag, uma mulher que se vê constantemente envolvida em situações familiares e romances. Ao longo da narrativa, o telespectador é apresentado a uma leitura distinta e intrigante, que combina humor com uma atmosfera mais sombria e reflexiva.

Veja também: HBO Max tem 5 novas séries ESTOURADAS na plataforma

Sobre The Office

The Office é uma aclamada série de comédia que se passa em um escritório e satiriza o cotidiano dos funcionários da empresa Dunder Mifflin, na filial de Scranton. Lançada em 2005, a produção americana acumulou uma base sólida de fãs durante suas nove temporadas. O formato de falso documentário, com personagens cativantes e humor afiado, conquistou o público ao retratar as relações interpessoais, situações absurdas e desafios do ambiente de trabalho. Steve Carell destaca-se como o gerente Michael Scott, garantindo momentos hilariantes e emocionantes. The Office é considerada uma das séries de comédia mais influentes e icônicas da televisão.

Veja também: Série da Netflix fez fãs se esquecerem de “Friends”; saiba qual é