Bolsa Família 2023: lista de todos os adicionais que serão pagos este mês

Adicionais do Bolsa Família – Em março, o programa Bolsa Família, do governo federal, passou por uma renovação significativa em suas regras. Uma mudança que contemplou milhares de famílias em todo o Brasil, em uma época de crescente necessidade de auxílio financeiro para combater a fome e a desigualdade. Além do valor padrão de R$ 600 para cada núcleo familiar, o programa agora inclui uma novidade: adicionais especiais destinados a membros específicos de cada família, que podem fazer uma grande diferença no orçamento familiar ao final do mês.

Os adicionais do Bolsa Família auxiliam no bem-estar de crianças, gestantes e adolescentes. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Veja os adicionais deste mês no Bolsa Família

Os principais adicionais disponíveis incluem um valor de R$ 150 destinado a crianças de até seis anos. Esse adicional, voltado para a infância, é concedido a crianças que estão matriculadas em instituições de ensino e que têm sua caderneta de vacinação atualizada. Em apoio à saúde materna e infantil, também é concedido um adicional de R$ 50 para gestantes e lactantes que estejam em dia com o acompanhamento nutricional e com o agendamento do pré-natal. Adicionalmente, um benefício extra de R$ 50 é destinado aos adolescentes de 12 a 18 anos que frequentam a escola.

Veja também: Pagamento SURPRESA do Bolsa Família programado para este sábado (22); quem recebe?

Assim, para cada Número de Identificação Social (NIS), o governo federal deposita o valor padrão do Bolsa Família, mais os benefícios adicionais do programa. O saque do benefício pode ser feito em Correspondentes Caixa, casas lotéricas com o Cartão Cidadão, ou ainda pode ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem. Cada dia da semana é designado para um grupo de beneficiários com base no último dígito do NIS.

Calendário do benefício

No próximo calendário do Bolsa Família para o mês de julho, que começa na segunda-feira, os beneficiários com NIS final 5 serão os primeiros a receber. Eles receberão o valor padrão do Bolsa Família, além dos adicionais informados anteriormente. O calendário para o mês de julho continua da seguinte forma:

Na segunda-feira, 18 de julho, é a vez dos beneficiários com NIS final 1. Na terça-feira, 19 de julho, aqueles com NIS final 2 recebem seus benefícios. Seguem-se os NIS finais 3 e 4, com suas respectivas datas de pagamento em 20 e 21 de julho. Na segunda-feira seguinte, 24 de julho, os beneficiários com NIS final 5 terão seus benefícios liberados. Na sequência, os beneficiários com NIS finais 6, 7, 8 e 9 poderão fazer seus saques em 25, 26, 27 e 28 de julho, respectivamente. Por fim, os beneficiários com NIS final 0 terão seus benefícios disponíveis no último dia do mês, 31 de julho.

Essas mudanças no Bolsa Família representam um esforço contínuo do governo federal para ajudar a reduzir a desigualdade social e a combater a fome no Brasil. A inclusão de adicionais especiais na estrutura do benefício não só proporciona uma ajuda financeira adicional para as famílias, mas também incentiva a educação e o acompanhamento da saúde, fatores essenciais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes e para a saúde materna e infantil.

Veja também: Sinal de ALERTA vem do governo: valor do Bolsa Família diminuiu em JULHO