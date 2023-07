Quando começam as passagens de R$ 200 para viajar de avião

Boa notícia — aos brasileiros que estavam ansiosos pelas passagens de avião por R$ 200 agora é realidade. O Governo Federal oficializou o acesso da população a essas passagens aéreas mais baratas. Trata-se de uma revolução nas viagens aéreas — possibilitando que beneficiários do Governo e até mesmo pessoas de baixa renda consigam realizar o sonho de viajar de avião. O programa ainda está em seus primeiros passos, saiba como funciona e quem tem direito.

Governo confirma passagens de avião a R$ 200

O Governo Federal confirmou que as passagens aéreas serão disponibilizadas para os primeiros brasileiros. Estes poderão garantir até duas passagens por ano nessas condições. Lembrando que cada trecho é R$ 200 — com direito a um acompanhamento.

Os bilhetes aéreos poderão ser pagos em até 12 vezes com juros, o valor máximo de cada parcela deve ser de até R$ 72. O intuito é oferecer essas viagens aos brasileiros em períodos pouco movimentados nos aeroportos.

Entre os períodos iniciais e finais do ano o fluxo costuma não ser tão constante como ocorre nas férias. Haja vista que precisamente entre os meses de fevereiro a junho e agosto a novembro, há redção de até 21% nesses voos domésticos. Com essa medida do Governo é possível reduzir bastante os voos vazios e ainda aumentar o número de beneficiários alcançados.

Haja vista que o público alvo são os aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, estudantes do FIES e outras classes estudantis que ainda serão confirmadas. De acordo com as informações disponibilizadas — os primeiros brasileiros a serem alcançados pela medida serão os beneficiários do INSS e servidores.

Como comprar as passagens por R$ 200?

As passagens podem ser compradas diretamente pelos terminais. Haja vista que algumas companhias aéreas já aderiram ao projeto do Governo Federal. Bem com oa Latam, Azul e Gol. Portanto, é possível comprar em seus canais oficiais.

Sendo necessário ressaltar que a compra é oriunda do programa, mediante a análise e aceitação. Feito isso, será feito o processo de pagamento e poderá ser pago através do boleto bancário.

Lembrando que por enquanto o programa irá contar com cerca de 1,5 milhão de passagens por mês. Entretanto, posteriormente será elevado de acordo com a demanda. Como afirma o próprio responsável pelo programa.

Este programa não usará recursos públicos para a compra das passagens, apenas para facilitar a compra. O seu intuito é usar os assentos vazios que todos os meses existem nas empresas de aviação. Portanto, tudo indica que até o meio do próximo ano o programa poderá se expandir para mais pessoas.

