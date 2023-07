Novo golpe na pista! CPF dos aposentados pode ser usado desta maneira

Os aposentados estão novamente na mira dos golpistas, essa notícia é um alerta. Já imaginou abrir sua caixa de correio e encontrar uma carta de cobrança referente a um empréstimo a qual você nunca fez? É isso mesmo que está acontecendo com muitos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O avanço da tecnologia da mesma maneira que pode ser útil e bom também é usado de forma enganosa. Acompanhe a leitura abaixo para saber mais sobre o caso.

confira como acontece o golpe. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo golpe: CPF dos aposentados para solicitar empréstimos

É um alerta geral e que todos precisam ficar atentos e comunicar seus familiares e amigos. Por mais que a tecnologia seja uma ferramenta que ofereça várias vantagens e facilita o nosso dia a dia, ela também está causando muitos prejuízos financeiros para diversos aposentados e pensionistas. Está cada vez ficando pior e esse público não sabem mais o que fazer.

Alteração da data de nascimento no CPF

Uma fraude que está chamando atenção e deixando todos desesperados, dessa vez, os golpistas estão alterando a data de nascimento no CPF dos idosos, o objetivo desse ato é para que consigam fazer solicitações de empréstimos fraudulentos no banco da Caixa Econômica Federal.

Os criminosos descobriram que é um pouco mais difícil solicitar empréstimos com os nomes dos aposentados que tem mais de 70 anos, pois conforme a legislação expõe, tem um limite de 80 anos para a contratação dos empréstimos consignados pelo INSS.

Por esta razão, eles estão modificando a data de nascimento dos aposentados para conseguir a aprovação dos empréstimos. Assim que eles fazem essa alteração no sistema, logo em seguida já solicitam o empréstimo consignado e eles mesmo fazem os saques. Esses pontos estão deixando os idosos intrigados com a situação.

Investigações acusam empresa pelo ato

A Polícia Federal, durante uma operação desmascarou um grupo de fraudadores que faziam parte deste golpe. Para complementar, a investigação conseguir levantar pontos e informações que os administradores de uma empresa financeira, localizada em Vitória, no Espírito Santo era os responsáveis por esse ato.

É extremamente importante ressaltar a informação de que os aposentados podem verificar se o CPF foi utilizado indevidamente pelo serviço Registrato, que é uma plataforma totalmente gratuita do Banco Central, eles conseguem analisar a abertura de contas ou transações suspeitas.

Veja também: INSS ALERTA: aposentados e pensionistas foram vítimas de golpe baixo

Consequências dos golpistas

Os golpistas que estão aplicando essas fraudes levam punições e consequências legais, ou seja:

Acusação de estelionato, conforme o art. 171 do Código Penal: pena de 1 a 5 anos de prisão e multa.

Responder por falsidade ideológica, conforme o art. 299 do Código Penal: pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa (documentos públicos). Ou 3 meses a 3 anos (documentos particulares).

Acusação de inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A do Código Penal: pena pode variar entre 2 anos a 12 anos de reclusão e multa.

Veja também: Dezenas de vítimas começam a cair no GOLPE que mira clientes do Nubank