Filme da Barbie só para MAIORES DE 18? Entenda a classificação restrita

O filme “Barbie”, aguardado por fãs espalhados no mundo todo e, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, nos traz uma história totalmente diferente do que estamos acostumados a ver sobre o mundo da boneca. A trama icônica, mostra que a boneca visitará o mundo real (dos humanos) e terá um público composto, não somente por adultos que tiveram sua infância marcada pelo brinquedo, como por crianças que se interessam pela versão live-action da personagem. Será que isso vai ser possível?

O filme não tem uma classificação livre, visto que a história não se trata de um assunto infantil. No Brasil, a filmagem terá classificação acima de 12 anos. Alguns sites de venda apontam que isso se deve à linguagem imprópria, temas sensíveis a violência que são apontadas em algumas cenas.

Na quinta-feira, dia 20 de Julho de 2023, o filme chegará aos cinemas do Brasil e, o Conar (Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária) apontou a classificação justamente pelas passagens impróprias para essa faixa etária, além de conter violência e diálogos com teor adulto. Em entrevistas a protagonista e também produtora do filme, indicou que a equipe criativa se empenhou para elaborar uma personagem sem sensualidade, porém, se não fosse por isso a classificação do filme poderia ser maior.

Lançamento filme da barbie estoura bilheterias. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O filme estreia na quinta-feira dia 20.

Para os que estão por fora dos lançamentos dos cinemas, é válido ficar de olho nas classificações indicativas. Nos Estados Unidos, a indicação é de 13 anos. Aqueles que são menores, poderão assistir, porém, acompanhados de um adulto.

A experiência live-action é altíssima, sem contar que a divulgação do filme alcançou proporções gigantes, movimentou a indústria que lançou produtos inspirados no mundo da boneca. Hoje é possível notar que o mercado está recheado de produtos como, roupas e até lanches. Os cinemas também estão se preparando para receber o público em grande estilo, lançando combos temáticos e até mesmo pipoca rosa.

Qual foi o último filme Barbie lançado no mundo?

O primeiro é um filme de ação e aventuras de espionagem. Já o segundo, Barbie embarca em uma jornada interestelar. O terceiro mostra a boneca e as irmãs tentando encontrar os cachorrinhos. No ano de 2017, foi lançado mais dois filmes da boneca, sendo eles: No mundo dos Jogos e Os Golfinhos Mágicos.

3 lições que o Marketing do filme da Barbie ensina sobre o lançamento de produtos.

Trailers, álbum com grandes nomes da música internacional, turnê com atores, figurinos clássicos e várias outras estratégias foram usadas ao longo da divulgação do filme.

. 5 curiosidades listadas sobre o filme Barbie.

Margot Robbie “multava” quem não usava rosa nos bastidores;

Gal Gadot quase esteve no elenco;

Semelhança entre Margot e Emma Mackey seria abordada no filme, mas a ideia foi descartada;

Filme provocou escassez de tinta cor de rosa no mundo;

Diretora do filme se inspirou em mais de 30 filmes para a produção.

