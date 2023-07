ESTE será o substituto dos status do WhatsApp em breve

Novo status no WhatsApp? A evolução do WhatsApp, o famoso aplicativo de mensagens instantâneas, tem sido um dos grandes marcos no mundo digital. Ao longo dos anos, o aplicativo vem incorporando diversas ferramentas e funcionalidades, sempre com o objetivo de enriquecer a experiência do usuário e adaptar-se às tendências emergentes de comunicação e compartilhamento de conteúdo. A nova atração nesse universo, agora, são os “Canais WhatsApp”, uma ferramenta que promete reinventar a forma como interagimos com a plataforma e oferece um veículo inovador para a transmissão de informações sobre diversos temas de interesse.

O WhatsApp introduziu os status para compartilhar atualizações com os amigos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp vai modificar a função de status?

Uma das transformações mais significativas no WhatsApp foi a introdução dos Status, em 2017, quando o aplicativo comemorava seu 8º aniversário. Os Status possibilitaram aos usuários a partilha de atualizações de texto, imagens, vídeos e GIFs, que desaparecem após 24 horas, em um formato semelhante às “Histórias” do Instagram e do Snapchat. Essa funcionalidade permitiu que os usuários compartilhassem momentos de suas vidas de uma maneira fácil e divertida, mantendo amigos e familiares atualizados de maneira segura, graças à criptografia de ponta a ponta.

O WhatsApp, no entanto, não parou por aí. Fiel à sua missão de fornecer um meio eficiente de conexão por meio de mensagens instantâneas, o aplicativo continuou a evoluir, adicionando ferramentas e funções que permitem aos usuários se manterem atualizados não apenas sobre a vida de amigos e familiares, mas também sobre seus interesses pessoais. Isso culminou na recente introdução dos “Canais WhatsApp”, uma novidade que está prestes a revolucionar a forma como interagimos com os Status.

Os Canais WhatsApp vão além do compartilhamento de atualizações pessoais. Eles funcionam como uma ferramenta de transmissão unidirecional, onde os administradores podem enviar textos, fotos, vídeos, figurinhas e enquetes para todos os seguidores do canal. Estes canais abordarão diversos temas de interesse, como esportes, notícias, previsões do tempo, culinária, entre outros. Isso significa que, além de ver atualizações de amigos e familiares, os usuários do WhatsApp agora terão um feed personalizado de informações em seus temas de interesse, tudo em um só lugar.

Alterações diversas

Uma mudança importante a destacar é que os Status, como os conhecemos hoje, sofrerão alterações com a implementação dos Canais. Não serão mais encontrados na aba habitual, ao lado da aba Chats. Agora, estarão em uma nova aba chamada “Notícias”, onde os canais e os Status serão agrupados, facilitando o acesso a todas as informações em uma única entrada.

Além disso, a visualização dos Status também passará por uma transformação, com sua exibição agora disposta horizontalmente, em contraste com a configuração vertical anterior. Abaixo dos Status, estarão os Canais, tornando-se facilmente acessíveis para os usuários.

Segundo o blog oficial do WhatsApp, o novo recurso está sendo testado inicialmente com vozes internacionais proeminentes e organizações selecionadas na Colômbia e em Cingapura. No entanto, nos próximos meses, espera-se que os Canais sejam expandidos para outros países, alterando significativamente o design e o layout dos Status do WhatsApp, proporcionando aos usuários uma experiência aprimorada e mais envolvente.

