Pedaço estranho de metal CAI DO CÉU e é recolhido secretamente pelo estado

Objeto de metal caiu do céu – No último domingo (16), em uma praia de Green Head, na Austrália, foi encontrado um objeto cilíndrico e enferrujado que tem atraído a atenção do mundo todo. Logo após a descoberta, a Agência Espacial Australiana (ASA) assumiu a responsabilidade pela investigação, removendo o misterioso objeto para um local sigiloso onde poderiam realizar análises mais detalhadas para identificar suas possíveis origens. A especulação inicial sugeria que se tratava de destroços de um avião comercial, mas as teorias recentes apontam para uma origem muito mais intrigante – o objeto pode ser lixo espacial, mais especificamente um motor de foguete.

O objeto de metal encontrado em Green Head levanta questões sobre sua origem no céu. Foto: divulgação

Este estranho objeto feito de metal caiu do céu na região

Logo após a descoberta, a ASA publicou em seu Twitter oficial que acredita ser provável que o objeto seja de origem espacial. “O objeto pode ser de um veículo de lançamento espacial estrangeiro e estamos em contato com contrapartes globais que podem fornecer mais informações”, afirmou a agência em sua rede social. Essa hipótese foi também endossada pela polícia australiana, que descartou as especulações iniciais que o associavam a um avião comercial.

O jornal The Guardian, em sua cobertura, destacou que essa não é a primeira vez que a ASA identifica o objeto como possível lixo espacial, proveniente de um veículo de lançamento estrangeiro. A agência está trabalhando em cooperação com organizações internacionais para identificar a origem do cilindro, que tem cerca de 2,5 metros de altura. O mistério aumenta conforme a agência procura pistas que possam ajudar a elucidar a proveniência do objeto, um quebra-cabeças que tem atraído a atenção do público mundial.

Antes de sua remoção para o local de estudo, a polícia australiana estabeleceu um perímetro de segurança ao redor do objeto. Essa medida tinha o objetivo de garantir que o objeto não representasse qualquer perigo para a comunidade, enquanto os peritos da agência espacial trabalhavam na identificação do objeto. Enquanto isso, a opinião pública também tenta decifrar o mistério e as redes sociais fervilham com palpites e teorias sobre a origem do objeto.

Teorias

Um dos principais palpites, baseado em informações veiculadas nas redes sociais, é que o objeto seja lixo espacial do foguete indiano LVM3-M4, que foi lançado à órbita terrestre na sexta-feira anterior (14). A informação sobre o lançamento do foguete foi publicada na conta oficial do Twitter da Organização Indiana de Pesquisa Espacial. “Veículo LVM3 M4 lançou Chandrayaan-3 em órbita com sucesso”, anunciava o tweet.

O mistério do objeto cilíndrico de Green Head continua a gerar especulações. Enquanto a agência espacial australiana conduz suas investigações, as redes sociais seguem fervilhando com teorias e suposições. Quer seja um pedaço de lixo espacial de um foguete indiano, ou algo completamente diferente, o objeto de Green Head certamente proporcionou uma onda de fascínio e curiosidade, demonstrando o nosso interesse eterno pelo desconhecido, especialmente quando esse desconhecido vem, possivelmente, das estrelas.

