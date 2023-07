App Desenrola: como quitar as dívidas pelo celular

Muitos brasileiros estão com dúvidas a respeito do app Desenrola, mas precisam, antes de qualquer coisa, entender as informações gerais a respeito desse sistema. Inclusive, nesta semana o Governo Federal deu início ao processo de negociação das dívidas.

Porém, nesta fase de início do programa, apenas as pessoas que compõem a chamada Faixa 2 serão atendidas, sendo elas os brasileiros cujas dívidas são de no máximo R$ 20 mil e que tenham sido contraídas junto aos bancos até o fim de 2022.

A Faixa 1, por sua vez, será voltada para cidadãos que vivem em vulnerabilidade social, além daqueles trabalhadores que recebem no máximo 2 salários mínimos por mês. Ela, porém, ainda não está sendo atendida.

Segundo o próprio Ministério da Fazenda, estas pessoas terão que aguardar um pouco mais para que a negociação de suas dívidas possa ter início.

O app Desenrola será um verdadeiro amigo para os brasileiros endividados | Imagem: diana.grytsku / freepik.com

O motivo de haver demora nesse processo

Em entrevista concedida à Globo News no último dia 18, terça-feira, Guilherme Mello, atual secretário de política econômica dentro do Ministério da Fazenda, explicou que a faixa de número 1 ainda não passou a ter atendimento por conta de o Governo Federal ainda não ter realizado o leilão por meio do qual serão definidas as empresas que irão oferecer maiores descontos.

Além disso, é preciso considerar o fato de que o app Desenrola ainda não foi finalizado: ele será essencial para o projeto. Segundo o Ministério da Fazenda, este recurso precisará passar por testes, antes de ser usado pela população.

A previsão é de que no máximo até setembro isso aconteça.

O que já se sabe a respeito do app Desenrola

Guilherme Melo frisou, ainda, que o app desenrola estará disponível tanto para aparelhos Android quanto para iPhones, de forma totalmente gratuita, sendo que o sistema, como um todo, funcionará dentro do portal Gov.br.

Dentro do aplicativo será possível consultar os débitos em aberto, bem como o desconto que estará sendo oferecido pela empresa credora, cabendo ao cidadão aceitar ou não cada proposta.

Vale pontuar, também, que o Governo Federal afirmou que o cidadão cuja dívida seja de no máximo R$ 100 terá seu nome limpo de forma automática, embora o débito propriamente dito continue existindo.

No que diz respeito especificamente ao pagamento, o app Desenrola estará atrelado ao Pix, o que será ótimo para quem quer pagar tudo de uma vez, mas também irá contar com a opção de parcelamento, com juros que não irão ultrapassar 1,99% por mês.

Logo, até que o app Desenrola seja de fato lançado, quem está na Faixa 1 deve tomar cuidado com golpes e não baixar nada em seu celular. Inclusive, já existem quadrilhas tentando tirar dinheiro de várias pessoas usando o nome do programa em questão.

Vale lembrar, por fim, que o Desenrola fez parte da campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, e de fato está em pleno funcionamento.

