URGENTE! Governo garante PRESENTE inesperado no Bolsa Família

O Bolsa Família é um benefício pago todos os meses para milhões de brasileiros, ao todo, mais de 20 milhões recebem o valor. E desde que houve o lançamento do novo Bolsa Família, a cada mês que se passa, várias novidades inerentes ao programa são divulgadas, dessa vez, os beneficiários já estão sabendo do calendário de pagamentos e acerca de alguns adiantamentos, confira.

Governo anuncia grande novidade envolvendo o Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo valor do Bolsa Família é divulgado

Desde que houve a transição entre o antigo e o atual presidente, uma dúvida ficou presente na mente dos brasileiros, era acerca do valor que seria pago para os beneficiários do Bolsa Família (antigo auxílio Brasil). Esperava-se que o valor fosse inferior ao praticado, mas a realidade foi outra.

Isto é, agora, o programa social possui a maior média de toda a história, tudo isso por conta do valor base mais os adicionais que estão sendo pagos pelo Governo Federal. Basicamente, cada família recebe pelo menos R$ 600.

Além disso, o valor total que é pago aos beneficiários, precisa respeitar o mínimo de R$ 142 por pessoa. Ou seja, quanto maior for a família, maior será o valor que eles irão receber, já que o pagamento será proporcional.

Quais adicionais serão pagos?

No momento, 2 adicionais estão sendo pagos, um é no valor de R$ 50 e o outro no valor de R$ 300. Vale lembrar que cada adicional engloba um grupo diferente de pessoas, mas há famílias que recebem todos os acréscimos possíveis.

O adicional no valor de R$ 300 é condicionado a família ter duas crianças com idade entre zero e seis anos, para cada criança, a família garante R$ 150 a mais. E caso tenha duas crianças nas condições citadas, o valor é cheio.

Já no caso do adicional de R$ 50, ele é destinado para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos. Além dessas pessoas, gestantes também recebem o benefício extra.

Bolsa Família começou a ser pago

O Bolsa Família começou a ser pago no último dia 18, contemplando os beneficiários que têm o NIS terminando em 1, confira o cronograma completo:

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 19 de julho

NIS final 3: 20 de julho

NIS final 4: 21 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 26 de julho

NIS final 8: 27 de julho

NIS final 9: 28 de julho

NIS final 0: 31 de julho

E como acontece todos os anos, quando o beneficiário recebe na sexta-feira, o benefício é adiantado no sábado, já que no domingo não há expediente bancário para o depósito ser realizado. Então, a todos que receberem na segunda, o valor será pago no sábado anterior.