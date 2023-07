Como renegociar e quitar suas DÍVIDAS pelo Desenrola? Parcelas de R$ 50

Quer renegociar suas dívidas? Um novo amanhecer se descortina para milhões de brasileiros endividados, através de uma iniciativa que promete renovar a esperança e recuperar a dignidade financeira. Neste início de semana, cinco dos principais bancos do país – Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander – juntam-se a uma iniciativa governamental que pretende dar uma virada no jogo da inadimplência. Trata-se do “Desenrola”, um programa inovador de renegociação de dívidas, idealizado e promovido pelo Governo Federal.

Os clientes poderão renegociar suas dívidas diretamente com as instituições financeiras participantes do programa “Desenrola”. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como renegociar dívidas com o novo Desenrola Brasil

Este programa, amplamente prometido durante a campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inicia oficialmente suas atividades nesta segunda-feira (17). Na primeira fase, aquelas pessoas cuja renda mensal não ultrapasse R$ 20 mil poderão entrar em contato direto com as instituições financeiras para a renegociação de suas pendências. A abrangência desta fase inicial enquadra-se na categoria 2 do programa, uma classificação criada pelo próprio Governo Federal.

Veja também: Dívida de R$ 200: LULA vai limpar meu nome no Desenrola? Entenda

Para além da chance de renegociar suas dívidas, esses bancos se comprometem, a partir de agora, a realizar um procedimento chamado de “limpar o nome”. Isso significa que indivíduos com débitos até R$ 100 serão retirados do cadastro de inadimplentes. Contudo, o cronograma estabelecido pelo governo prevê que estas instituições tenham até o dia 28 do mês corrente para efetivar esta ação.

Importa, entretanto, destacar um aspecto fundamental: a ação de “limpar o nome” não significa o cancelamento da dívida. Em outras palavras, o débito continua a existir, mas os bancos, seguindo as orientações do programa, comprometem-se a não utilizar esta dívida para colocar os correntistas no cadastro de inadimplentes.

O Banco do Brasil, um dos participantes do “Desenrola”, declarou que a partir de agora oferecerá “ofertas diferenciadas, trazendo melhores condições de renegociação para seus clientes”. Além disso, prometeu que a regularização dos nomes de pessoas com dívidas menores que R$ 100 será concluída até a próxima sexta-feira (21). Para renegociar as dívidas, os clientes podem utilizar os seguintes canais de atendimento: aplicativo BB; internet banking nos endereços www.bb.com.br/renegocie (para pessoas físicas) e www.bb.com.br/renegociepj (para pessoas jurídicas); central de relacionamento pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões); WhatsApp, através do número (61) 4004-0001; e toda a rede de agências.

O Bradesco, por sua vez, também confirmou sua participação no programa e informou que as dívidas até R$ 100 serão regularizadas ao longo da próxima semana. Octavio de Lazari Junior, presidente do banco, considera o programa “tempestivo e oportuno, pois impacta diretamente uma enorme massa de pessoas que perderam condições de consumo pelo endividamento e dificuldades de honrar essas dívidas”. Ele assegura que o Bradesco dará todo o apoio necessário para garantir a eficácia do “Desenrola”, com transparência e fluidez nas negociações. Os clientes podem realizar a renegociação através do portal de renegociação (endereço: banco.bradesco/dividas); canais digitais (Mobile, Internet Banking, Fone Fácil e ATM); plataformas de parceiros; e toda a rede de agências.

O C6 Bank aderiu ao Desenrola Brasil. Clientes interessados em renegociar dívidas podem entrar em contato através dos canais de atendimento do banco. A central de relacionamento do C6 Bank está disponível 24 horas, sete dias por semana, no chat do aplicativo ou por telefone: 3003 6116 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 6606116, para demais localidades.

Outros bancos

Já a Caixa Econômica Federal, além de aderir ao “Desenrola”, está promovendo uma campanha própria denominada “Tudo Em Dia CAIXA”, com oportunidades de renegociação das dívidas, de pessoas física ou jurídica, com descontos de até 90%. Os clientes do banco podem negociar as dívidas pelo site CAIXA Desenrola; WhatsApp 0800-104-0104; telefones 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-104-0104 (demais regiões); App CAIXA Tem, na opção “Desenrola Brasil”.

A lista dos participantes do “Desenrola” continua com o Itaú Unibanco, que em nota, promete oferecer “descontos atrativos e condições especiais para a renegociação, com redução de taxas de juros de até 60% para dívidas em atraso”. Os canais para adesão ao programa são o WhatsApp (11) 4004-1144 e o site https://renegociacao.itau.com.br/.

O Santander, além de aderir ao programa, anunciou que terá ofertas para pessoas físicas com e sem entrada, além de “taxas flexíveis, descontos de até 90% e parcelamentos em até 120 vezes”. Os clientes poderão entrar em contato com o banco pelo telefone 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-722-9090 (demais localidades); e pelo site www.santander.com.br/renegociacao. Para o setor de financiamentos, as opções de contato são o telefone 4004-9090 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-722-9090 (demais localidades); WhatsApp 4004-9090; e o site www.negociemais.santanderfinanciamentos.com.br.

Para participar do programa “Desenrola”, existem algumas regras que devem ser consideradas. A faixa 2 do programa, que é o foco atual, tem como objetivo resolver as dívidas de pessoas físicas com dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022, e renda mensal de até R$ 20 mil. Não haverá necessidade de inscrição para atendimento em canais digitais do governo. Os bancos oferecerão diretamente aos seus clientes as condições para a renegociação de dívidas.

Veja também: Já está VALENDO! Quem pode quitar as dívidas pelo Desenrola