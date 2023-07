5 alimentos que podem causar CÂNCER segundo autoridades

O câncer é uma das piores patologias que há, quase sempre ele é traiçoeiro e quando o indivíduo recebe o diagnóstico, ele já encontra-se em um estágio avançado da doença. Por isso, a melhor maneira de evitar a doença, é prevenindo-se e isso inclui exames de rotinas e evitar consumir alimentos que possuem evidências que podem causar câncer, confira os principais, o primeiro da lista, surpreendeu a todos.

Substância presente em adoçantes pode causar a doença

A pesquisa foi realizada pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, popularmente chamada de Iarc, o órgão é vinculado à OMS. E após o estudo, uma grande descoberta chocou a todos.

Isto é, há algumas evidências que talvez o aspartame, um dos adoçantes artificiais que mais é usado no mundo, pode causar câncer, ele também está presente em produtos dietéticos, como Coca Zero, sorvetes, cereais e etc.

E agora, o aspartame foi incluído no Grupo 2B, isso indica que possivelmente a substância pode causar câncer, mas ainda não há evidências suficientes que prove a suspeita.

Como funciona a classificação da Iarc?

Quando uma pesquisa afirma que algum alimento pode causar câncer, não é do dia para a noite, mas sim, quando o consumo é constante, como ocorre com o aspartame, caso ele seja consumido em uma certa quantidade, os riscos são mínimos.

Contudo, caso ele seja utilizado de maneira exagerada, na quantidade superior a 40mg por quilo de peso, ele já pode causar câncer a longo prazo. A classificação funciona da seguinte maneira:

Grupo 1 – Alimento cancerígenos;

Grupo 2A – Alimento provavelmente cancerígeno;

Grupo 2B – Alimento possivelmente cancerígeno;

Grupo 3 – Sem classificação sobre o risco de câncer.

Ou seja, a lista informa a quantidade de evidências acerca de algum alimento e o risco do desenvolvimento de câncer em cada um deles.

5 principais alimentos que podem causar câncer

Carnes processadas: há seis anos as carnes processadas como presunto, salsicha, carne seca, bacon e outras proteínas do gênero estão inclusas na lista de alimentos que estão associados com o câncer, no caso, o câncer colorretal.

Bebidas alcoólicas: já as bebidas alcoólicas estão na lista desde 2012 e elas estão associadas ao câncer de intestino, fígado, esôfago e mama.

Carne vermelha: já a carne vermelha, principalmente a bovina, de cordeiro, carneiro, cavalo e cabra, vem representando riscos para chances de câncer de cólon, reto, pâncreas e próstata.

Bebidas quentes: já as bebidas quentes, como café, chá e até mesmo o chimarrão, quando consumidos em temperaturas superiores a 65°C podem causar câncer de esôfago.

Frituras: por fim, encontram-se as frituras, que devido os ácidos graxos trans presentes, pode ocasionar o aumento no risco de câncer de ovário.

Por fim, vale salientar novamente que os riscos em questão são inerentes à quantidade de evidências científicas que ligam os alimentos às células cancerígenas. Não significa que ao consumi-los de imediato, o indivíduo irá desenvolver a doença.