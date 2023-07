Alerta GERAL: nome sujo pode barrar sua aposentadoria? Veja o que acontece

Para o cidadão idoso, ter uma aposentadoria é extremamente importante, principalmente quando considerado o fato de que esta pode ser a única fonte de dinheiro disponível. Porém, é inegável que a maior parcela de pessoas endividadas no país é composta justamente pela terceira idade e, com isso, os idosos passam a se preocupar em relação a perder esta renda por conta do nome sujo.

Estar totalmente inadimplente, sem nenhum tipo de crédito na praça, de fato pode gerar dor de cabeça, ainda mais nessa faixa etária tão especial.

De acordo com a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), é no público mais velho que está a maior taxa de endividamento, o que torna possível entender o motivo de haver tanta dúvida a respeito de o nome sujo ser capaz de cancelar, ou não, uma aposentadoria.

E a resposta para este questionamento está na leitura a seguir.

Entendendo a relação entre nome sujo e aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que tem a responsabilidade de fazer os repasses da aposentadoria, simplesmente não pode negativar o cidadão aposentado, desde que seja feita a quitação do respectivo débito.

Porém, as empresas nas quais o aposentado trabalhou serão as responsáveis por quitar a previdência em si. Assim sendo, o cidadão deverá comprovar que fez suas contribuições, seja utilizando seus contracheques ou sua carteira de trabalho, uma vez que cada contribuição é necessária para que a aposentadoria aconteça.

De modo geral, este benefício realmente pode ser prejudicado, se o banco decidir fazer o desconto da dívida diretamente nos repasses que o inadimplente recebe mensalmente do INSS.

Inclusive, tais casos não são necessariamente incomuns, considerando que é uma prática que costuma acontecer de forma ilegal, sem ser prevista em contrato. E, dentro desse contexto, o nome sujo de fato é prejudicial à aposentadoria.

Como que o aposentado pode saber se está com nome sujo

Quem está perto de se aposentar e não quer problemas futuros, pode fazer uma consulta para saber se seu nome está sujo. Inclusive, antes que a inadimplência de fato passe a existir, as empresas credoras costumam enviar avisos sobre a importância de pagar os débitos.

Caso não tenha visto ou tenha ignorado tais avisos e, portanto, não tenha pago suas dívidas, o idoso pode verificar a situação de seu CPF junto ao SPC ou ao Serasa.

Vale lembrar, por fim, que não existe só um tipo de aposentadoria que pode ser solicitada e que pode ser afetada por causa de um nome sujo. E todas elas podem ser solicitadas pela internet, por meio do site do próprio INSS.

O idoso, ou o trabalhador, deverá atender aos pré-requisitos da modalidade escolhida, seguir as etapas e esperar por uma resposta do Instituto.

Mas, claro: caso queira ainda mais chances de conseguir se aposentar, o cidadão também pode contratar um advogado que seja especialista nesse tipo de causa, para que ele cuide de toda a parte burocrática do processo, o que inclui o envio correto de toda a documentação que costuma ser solicitada.

