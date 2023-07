URGENTE e impressionante! Inteligência artificial revela Brasil do ano 3026

Ferramenta que utiliza a nova tecnologia do momento, retrata cidades de diversos locais e regiões do planeta Terra e mostra, através da Inteligência Artificial, uma previsão visual de como os principais países do mundo poderão estar em mil anos. Página do Youtube que já conta com outras previsões feitas pela chamada Futurologia, mostrou cenários que, apesar de ainda estarem longe do alcance do poder tecnológico atual, impressionam. Saiba mais detalhes abaixo e veja como pode estar o Brasil no ano 3000.

Inteligência Artificial prevê como estará o Brasil em mil anos. Foto: Reprodução / YouTube

Conheça a Futurologia

Já imaginou como estarão diversos países do planeta Terra no ano 3000? A tarefa é complexa, mas para a Inteligência Artificial (IA), que avança a passos largos, nada parece impossível.

O exercício de futurologia teve início após um inscrito do canal “AI Imaginary World”, no YouTube, sugerir sobre como seria a aparência dos países daqui a um pouco menos de longínquos mil anos. A página, que já conta com outras previsões feitas pela tecnologia da inteligência artificial, topou a demanda e partiu para o desafio.

À primeira vista, as imagens demonstram cidades futurísticas cada vez mais verticalizadas, quase místicas, cheias de luzes LED ou similares, cúpulas de vidro, veículos voadores desconhecidos no estilo “The Jetsons”, e arquiteturas que podem parecer impossíveis para a nossa atual tecnologia.

Previsão gerou curiosidade e alerta

Enquanto alguns países experimentam um mix entre modernidade, eficiência e meio ambiente, com paisagens tecnológicas cercadas por lagos e florestas urbanas, outros quase não contam mais com o verde das matas.

A ausência de tais características talvez não seja um mera detalhe, mas sim um possível indicador sobre as tão difundidas emergências ambientais, como a mudança climática e o aquecimento global, que tem sido tema constante dos principais fóruns globais que discutem medidas para frear o impacto climático que segue cada vez mais visível nos principais países do planeta.

Uma IA um tanto otimista

Se por um lado algumas previsões despertaram um momento de reflexão sobre o que o homem está fazendo com o planeta e quão ruim as consequências desse descaso podem ser, outros cenários visuais mostraram um aparente otimismo no que diz respeito a desigualdade social e pobreza no mundo.

Algumas cidades de países retratados pelo AI Imaginary World não há mais habitações e comunidades de baixa renda, mesmo em economias menores, em guerra, assoladas pela fome e seca ou extremamente desiguais. Um exemplo desta visão um tanto otimista está justamente na cidade escolhida pelo canal para retratar o Brasil.

Trazendo um inevitável spoiler, o canal do Youtube aparentemente mostra uma simulação da cidade do Rio de Janeiro, com incontáveis arranha-céus em meio à diversas formações rochosas. No entanto, como dissemos acima, casas humildes e complexo de comunidades estão ausentes nessa previsão futurística criada pelo AI Imaginary World.

Se a IA acertará ou não as previsões feitas nas imagens, o ano 3000 mostrará.

