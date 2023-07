Quanto cada pessoa receberá do Bolsa Família em julho; valor liberado

O Bolsa Família do mês de julho começou a ser pago hoje (18) e já é possível consultar o valor que cada pessoa vai receber este mês. Algumas famílias chegarão a receber até R$ 1 mil. Outras apenas o valor base de R$ 600. Haja vista que este mês de julho não será mês de pagamento do Vale-Gás. Outras famílias acabaram sendo bloqueadas do Bolsa Família. Logo, é importante consultar detalhadamente o valor do benefício de cada família. Veja.

Consultar Bolsa Família de Julho

Trata-se de um benefício do Governo Federal e todos os meses o valor pode mudar de acordo com alguns fatores. O programa foi implementado de vários adicionais a fim de auxiliar ainda mais os beneficiários brasileiros.

Soma-se ao todo mais de 3 adicionais, pagando de R$ 50 a R$ 150. Desse modo, mensalmente algumas famílias podem ter direito e outras não — dependendo da sua situação cadastral no CadÚnico. Ainda há os meses que o Vale-Gás é pago. Ou seja, é importante se manter atualizado dos pagamentos.

Por fim: pode ocorrer do benefício ser suspenso por alguns motivos. Sendo assim cada vez mais importante consultar o valor do Bolsa Família de cada família para evitar surpresas desagradáveis no fim do mês.

A consulta do Bolsa Família é feita de maneira totalmente online. É possível consultar os valores através do aplicativo do Bolsa Família ou Caixa Tem. Bem como através do Portal Cidadão Caixa — que pode ser acessado através da internet.

Portanto, é válido lembrar que para consultar o Bolsa Família através das vias citadas é bem simples: é necessário apenas ter o NIS, CPF e senha cadastrada. Feito isso, poderá ter acesso a todas as informações.

Alternativas e valores

Uma outra alternativa pode ser válida para muitos brasileiros. Trata-se da consulta do Bolsa Família através do telefone. O valor do benefício pode ser consultado — bem como outras informações adicionais relevantes, até mesmo sobre possíveis bloqueios.

Para contatar a Central de Atendimentos do benefício a fim de saber essas informações é necessário ligar para o telefone 121 — referente ao Ministério do Desenvolvimento Social. Encontra-se livre para ligações de segunda a sexta, a partir das 7h até às 21h.

Os valores pagos para este mês de julho possuem estimativas de até R$ 705. Lembrando que este é o valor médio que será pago aos beneficiários neste mês de julho. Trata-se de um valor recorde no programa, o maior valor pago até então.

