Desespero e AGONIA: onda de bloqueios no Nubank? Veja quem perdeu acesso

Nesta semana os clientes Nubank tiveram uma surpresa bem desagradável. A conta e cartão de crédito de muitos usuários acabaram sendo bloqueados. O roxinho lançou uma onda de bloqueios nas contas de seus clientes? Na verdade, não foi bem isso. Trata-se de um erro que está acontecendo com algumas pessoas e pelo que tudo indica foi por conta de algum tipo de vírus que infectou o dispositivo de alguns dos clientes do roxinho mais querido do Brasil. Entenda o que aconteceu e o que pode ser feito.

Clientes Nubank relatam problemas de acesso

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Além de possuir uma das contas digitais com mais rentabilidade do Brasil, possui uma área exclusiva para investimentos, empréstimo, cartões e muito mais. Logo, numa possível falha do aplicativo, milhões de usuários acabam ficando completamente na mão.

Haja vista que o Nubank é o banco primário de muitas pessoas. Logo, todas as suas reservas estão concentradas no roxinho. Com informações de inúmeras postagens nas redes sociais — o Nubank suspendeu milhares de contas nesta semana. Por mais que tenha sido um bug, a suspensão aconteceu por questões de segurança.

O problema persistiu nesta última segunda-feira, 17, e surgiram mais e mais pessoas reclamando sobre o problema. Bem como bloqueio do cartão de crédito, impossibilidade de acessar ao saldo e o mais preocupante: dificuldade em contatar a Central de Atendimentos da fintech.

Através de uma comunidade oficial de fãs do Nubank, alguns usuários relataram o mesmo problema. E que tiveram uma dificuldade muito grande na resolução do problema e acima de tudo na falta de uma explicação clara sobre o real problema. Entretanto, o Nubank resolveu explicar de uma vez por todas aos seus clientes o que realmente estava acontecendo.

Afinal, qual é o problema?

Com base nas informações concedidas pelo Nubank, os dispositivos que tiveram suas contas bloqueadas estão com vírus. Por esse motivo — questões de segurança, os usuários tiveram suas contas bloqueadas. Cada usuário que teve sua conta bloqueada acabou recebendo um e-mail informando sobre isso.

Lembrando que alguns usuários tiveram suas contas bloqueadas mas os cartões funcionam normalmente. Outros tiveram ambos bloqueados. Varia de caso para caso. O que o banco sugere é que o usuário restaure o dispositivo para os padrões de fábrica e instalem novamente o aplicativo bancário.

Haja vista que muitos usuários fizeram isso e relataram que não resolveu nada. Outros relataram que o banco ficou de enviar uma liberação da conta em até 2h. Logo, com base nessas informações o passo a passo mais correto é:

Restaurar os padrões de fábrica do dispositivo;

Instalar o Nubank novamente;

Entrar em contato com a Central de Atendimentos para liberar o acesso.

Pronto! Caso o passo 2 e 3 seja invertido, talvez dê alguma falha no processo e seja preciso restaurar novamente os padrões de fábrica. O Nubank enfatizou através de suas vias oficiais que a equipe técnica está trabalhando para solucionar o problema.

