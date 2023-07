O número do seu CPF mostra exatamente onde você mora; CUIDADO

Não é nenhum exagero afirmar que praticamente ninguém sabe que é possível saber em qual região do país uma pessoa vive simplesmente observando o número de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Esse documento, tão indispensável para qualquer brasileiro, é composto por exatamente 11 dígitos reveladores, e é preciso saber mais sobre ele e sobre sua respectiva relação com o local de moradia de alguém por meio da leitura a seguir.

Nem mesmo uma conta bancária pode ser aberta sem CPF | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo mais a respeito do CPF

O CPF (Cadastro de Pessoa Física) nada mais é do que um documento nacional que tem em sua composição 11 números, sendo ele completamente intransferível e pessoal.

Ou seja: cada pessoa terá o mesmo CPF por literalmente toda a sua vida. A não ser, claro, que por algum motivo exista uma decisão judicial que ordene a alteração da numeração.

O órgão público que atua como responsável pela fiscalização e pelo registro de todo e qualquer CPF é a própria Receita Federal, que possui um sistema de classificação único que faz a indicação da região em que se encontra o endereço de um cidadão brasileiro.

De modo geral, pode-se dizer que este documento tem como finalidade facilitar a identificação das pessoas que são contribuintes no I.R. (Imposto de Renda). Porém, é muito importante frisar que ele possui outras finalidades, a exemplo de permitir a abertura de contas bancárias e a inscrição em concursos públicos.

Além disso, ao observar cuidadosamente o CPF de alguém é possível obter outras informações, como a região fiscal de seu endereço na época em que seu nome foi inserido no Cadastro em questão.

Descobrindo onde uma pessoa mora, usando o CPF

A Receita Federal faz a divisão dos números de CPF em exatamente 10 regiões fiscais, sendo que cada uma delas é composta por pelo menos 1 estado.

Na região fiscal de número 6, por exemplo, está o estado de Minas Gerais, enquanto que na região 3 estão os estados do Maranhão, do Ceará e do Piauí.

Em todo e qualquer CPF devidamente registrado no país, o nono número será exatamente o que irá representar a região fiscal na qual o cidadão conseguiu seu primeiro Cadastro de Pessoa Física.

Assim sendo, o número de CPF XXX.XXX.XX6-XX é de um cidadão que tinha um endereço mineiro no momento em que fez o devido registro.

Essas são as regiões fiscais consideradas pela Receita Federal:

Região 1: Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Mato Grosso do Sul;

Região 2: Pará, Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá e Roraima;

Região 3: Ceará, Piauí e Maranhão;

Região 4: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas;

Região 5: Sergipe e Bahia;

Região 6: Minas Gerais;

Região 7: Espírito Santo e Rio de Janeiro;

Região 8: São Paulo;

Região 9: Santa Catarina e Paraná;

Região 0: Rio Grande do Sul.

Um ponto importante que deve ser frisado diz respeito ao fato de que o nono dígito do CPF não passará por alteração caso seu proprietário mude para outra região fiscal. A não ser que isso seja feito por meio de trâmites legais.

