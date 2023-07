2 GRUPOS foram escolhidos para receber R$ 50 do governo este mês; veja a lista

O pagamento do benefício Bolsa Família neste mês deve atender as mais de 21,2 milhões de pessoas cadastradas no programa, a partir do dia 18 de julho de 2023. Os repasses vão pagar o valor mínimo da parcela do mês e os adicionais, tanto de R$150,00 quanto o de R$50,00 que só foi liberado no mês de junho.

No caso do último valor distribuído, o Benefício Variável Familiar, apenas dois grupos irão receber o acréscimo. Dessa forma o programa pagará R$50,00 para cada gestante e para cada criança jovem entre 7 e 18 anos.

Entenda as exigências para permanecer no benefício. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Veja mais sobre as Exigências para permanecer no Bolsa Família 2023.

As famílias atendidas pelo programa devem cumprir alguns compromissos nas áreas relacionadas a saúde e da educação. Confira abaixo:

Fazer o acompanhamento correto do pré-natal;

Realizar o acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Fazer o acompanhamento do estado nutricional e pediátrica das crianças menores de sete anos;

Manter a frequência escolar mínima de 60% para as crianças de quatro a cinco anos;

Manter a frequência escolar mínima de 75% para os beneficiários de seis a 18 anos incompletos, que não tenham concluído a educação básica.

Como fica o calendário de pagamento em julho?

Veja abaixo quando vai ser os pagamentos do seu Bolsa Família, segundo o NIS final do responsável familiar cadastrado no programa:

Pagamento para inscritos com NIS final 1: 18 de julho.

Pagamento para inscritos com NIS final 2: 19 de julho.

Pagamento para inscritos com NIS final 3: 20 de julho.

Pagamento para inscritos com NIS final 4: 21 de julho.

Pagamento para inscritos com NIS final 5: 24 de julho.

Pagamento para inscritos com NIS final 6: 25 de julho.

Pagamento para inscritos com NIS final 7: 26 de julho.

Pagamento para inscritos com NIS final 8: 27 de julho.

Pagamento para inscritos com NIS final 9: 28 de julho.

Pagamento para inscritos com NIS final 0: 31 de julho.

Fique atento caso receba a seguinte mensagem:

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), está realizando a averiguação das regras condicionais do Bolsa Família. Os segurados que não estiverem em dia com os critérios do benefício poderão ser bloqueados e ter seus pagamentos retidos. Para evitar os bloqueios, o governo enviou notificações aos seus segurados, informando a necessidade de cumprimento das regras. Confira a mensagem a seguir:

“Mensagem do Bolsa Família: Condicionalidades – Advertência: alguém da sua família faltou a escola mais que o permitido em abril ou maio de 2023. Evite o bloqueio do seu benefício. Crianças a partir de 4 anos e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa ou acha que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade.”

As regras condicionais têm o objetivo de incentivar as famílias a colocar as crianças e adolescentes na escola, além de incentivar a vacinação, o acompanhamento médico e o desenvolvimento da criança. O não cumprimento dessas regras pode gerar bloqueios de até dois meses, sem o direito a receber as parcelas retroativas. Além disso, em casos mais graves, o segurado ainda pode ser desligado do Bolsa Família. Fique atento!

