Salários de até R$ 26 MIL: confira os melhores concursos abertos HOJE

Concursos abertos no Brasil – Uma luz no fim do túnel para os que buscam emprego: mais de 5.000 vagas foram disponibilizadas por meio de concursos públicos em todo o Brasil, com salários que chegam a ser altamente compensadores. O leque de oportunidades é vasto e se estende desde candidatos que não concluíram o ensino fundamental até aqueles com ensino superior completo.

Atualmente, há uma variedade de concursos abertos no país, com oportunidades de emprego em diferentes áreas e salários atraentes. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Veja os concursos abertos atualmente

Os concursos públicos sempre foram considerados uma oportunidade segura e estável de emprego. De fato, no atual cenário, essa situação não é diferente. São mais de 5.000 vagas disponíveis no Brasil, oferecendo salários que variam de acordo com o nível de escolaridade exigido.

Veja também: Mais de 20 MIL vagas em concurso para professor e outros cargos na Educação

Entre as principais oportunidades com os maiores salários, destaca-se a Prefeitura de São Paulo, que está oferecendo 142 vagas para cargos de auditor fiscal tributário municipal, analista de políticas públicas e gestão governamental e analista de planejamento e desenvolvimento organizacional com foco em ciências contábeis. Os salários variam de R$ 9 mil até R$ 26.049,51, para candidatos de nível superior. As inscrições estão abertas até 25 de julho e as provas estão previstas para setembro e outubro. As taxas de inscrição variam de R$ 85 a R$ 135. Maiores informações podem ser obtidas no site da Vunesp.

Outra oportunidade é a Prefeitura de Guapé, em Minas Gerais, que disponibiliza 53 vagas, além de cadastro reserva. Os cargos são diversos, com opções para candidatos com ensino fundamental incompleto até o nível superior. Os salários variam de R$ 1.300,00 a R$ 16.000,00, com inscrições abertas até 31 de julho e as provas programadas para 27 de agosto de 2023. As informações completas podem ser encontradas no site do IBGP.

Mais vagas

Para os profissionais da área da saúde, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais oferece 1.801 vagas para cargos como analista, médico, enfermeiro e técnico operacional da saúde. A remuneração varia de R$ 1.455,58 a R$ 11.982,14. As inscrições vão até o dia 25 de julho, com provas previstas para 17 de setembro de 2023. Mais detalhes estão disponíveis no site da FGV.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª região, por sua vez, disponibiliza 425 vagas para níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.302,00 a R$ 6.125,80, com inscrições abertas até 19 de julho e as provas programadas para 03 de setembro de 2023. Mais informações estão disponíveis no site do Quadrix.

Finalmente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo está com 2.700 vagas abertas para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM). O salário oferecido é de R$ 4.852,21, para candidatos de nível médio. As inscrições podem ser feitas até 27 de julho e a prova será realizada em 17 de setembro de 2023. Para mais informações, acesse o site da Vunesp.

Essas oportunidades representam um respiro em meio à crise, proporcionando esperança para muitos trabalhadores que buscam estabilidade e boas remunerações. Vale a pena conferir os editais e preparar-se para as provas!

Veja também: Novo concurso público de Minas Gerais tem 200 VAGAS; confira