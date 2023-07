Teoria do TikTok revela quais são os 7 amigos que todos deveriam ter

Para quem realmente gosta das redes sociais e não abre mão de ficar por dentro de tudo que diz respeito a ela, é preciso estar sempre pesquisando e lendo explicações que rolam pela internet. Muitos internautas ainda não sabem, por exemplo, da existência da teoria do TikTok, que diz respeito a um tópico muito específico, porém presente na vida de qualquer pessoa.

E esse tópico nada mais é do que a amizade e a “qualidade” dos amigos que escolhemos ter ao longo da vida.

Mas o que será, exatamente, que essa teoria tem a dizer, exatamente?

A resposta está no decorrer da leitura a seguir.

A recente teoria do TikTok está voltada para a amizade | Imagem: Helena Lopes / unsplash.com

Entendendo a teoria do TikTok

A teoria do TikTok, que está sendo oficialmente chamada de Teoria dos 7 Amigos, já se espalhou por essa rede social, gerando em muitas pessoas a dúvida sobre essa ser realmente a quantidade de amigos que alguém precisa ter.

A ideia central dessa tendência diz que, na verdade, ninguém precisa ter uma grande quantidade de amigos, embora também não deva escolher viver de maneira autossuficiente.

Larissa Fonseca, que atua como psicóloga, ressalta que cada amigo pode desempenhar um papel diferente: alguns são perfeitos para ajudar uma festa a ficar mais divertida e outros são perfeitos para “rolês” gastronômicos, por exemplo.

Quando se entende a perspectiva de cada amigo, e quando se consegue classificar cada um deles em categorias diferentes, torna-se mais fácil entender como eles se encaixam na vida de alguém, fazendo com que seja mais fácil reduzir expectativas.

Para a teoria do TikTok, estes são os amigos que alguém deve ter

A teoria do TikTok, que está ficando cada vez mais famosa, sugere que estes são os 7 amigos que, preferencialmente, uma pessoa deve ter:

1. O amigo de infância, que basicamente conhece tudo sobre a vida um do outro;

2. O amigo engraçado, que ajuda a levantar o astral de um jeito único;

3. O amigo que é sempre amigo, mesmo estando longe;

4. O amigo confidente, guardião dos maiores segredos;

5. O amigo que é tratado como irmão em todos os sentidos;

6. O amigo inseparável, do qual simplesmente não dá para abrir mão;

7. O amigo que sempre se lembra de tudo: nomes, acontecimentos e relacionamentos, por exemplo.

Mas, claro: a teoria em questão não tem nenhuma base científica. Logo, quem possui mais de 7 amigos definitivamente não tem que se preocupar com nada, e muito menos se afastar de alguns deles.

Vale lembrar, por fim, que cada indivíduo tem seu estilo de vida, seus gostos e suas aptidões, o que inevitavelmente faz com que cada amizade também seja especial e única à sua maneira.

Alguns amigos sempre serão mais sérios, outros serão mais descontraídos.

Alguns amigos poderão sempre amar fofocas e segredos, enquanto outros, com o passar do tempo, talvez queiram deixar essa parte um pouco de lado.

Mas, no final, quando a amizade realmente é verdadeira, nem a distância nem as mudanças causadas pela passagem do tempo irão afetá-la.

