O presidente Lula da Silva (PT) compartilhou um novo programa de incentivo para compra de eletrodoméstico da linha branca, que são considerados produtos essenciais. Ou seja, isso vai impactar na redução dos preços de vários itens que podem facilitar o dia a dia de uma pessoa em casa, porém quais eletrodomésticos são esses?

O que impressionou é que itens como ar-condicionado, geladeira, que normalmente são um dos itens mais caros também entraram nessa lista pois são considerados de uso essencial para o funcionamento de uma casa, e eles terão os impostos reduzidos.

Até o momento não foi divulgado mais detalhes sobre esse projeto, e outras informações e programações do projeto ainda será discutido no governo. Todos os produtos de linha branca costumam ter os preços elevados por causa da tecnologia em sua produção, mas o principal objetivo do projeto é incentivar a substituição de utensílios domésticos antigos pelos mais novos.

Ar-condicionado ficará mais barato no governo LULA; quanto vai custar

Programa de incentivo ocorreu também em 2009

O interessante é que no ano de 2009, que foi o segundo mandato pelo presidente Lula da Silva (PT) teve um programa similar beneficiando os itens como máquinas de lavar, fogão, geladeira, entre outros. E a redução dos impostos teve validade durante 3 meses, e teve diminuição de:

15% para 5% no imposto sobre geladeiras

20% para 10% no imposto sobre máquinas de lavar roupa

Isenção total nos fogões e tanques

Lista dos produtos

Agora, esse novo programa vai incluir mais itens eletrodomésticos, e os brasileiros estão na expectativa dessa redução dos impostos para conseguirem trocar seus eletrodomésticos, confere a lista dos produtos:

geladeira

ar-condicionado

fogão

refrigerador

micro-ondas

forno elétrico

cafeteira

torradeira

purificador de água

máquina de lavar roupas

tanque

frigobar

adegas

secadora de roupas

máquina de lavar roupa.

