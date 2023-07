Caixa libera benefício de até R$ 6 MIL para estes locais do Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou que dois estados brasileiros poderão usar a modalidade do ‘saque calamidade’ para resgatar o saldo do FGTS. O valor máximo de saque do benefício será de até R$ 6.220. Entenda a medida e saiba quais os requisitos necessários para que o trabalhador consiga resgatar o valor do seu FGTS.

Caixa libera ‘Saque Calamidade’ para dois estados brasileiros. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Os estados contemplados pelo Saque Calamidade

A fim de auxiliar as famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas nas regiões de Alagoas e Pernambuco, a Caixa Econômica Federal anunciou que irá liberar o saque calamidade do FGTS para os trabalhadores das duas regiões. A medida foi anunciada na última terça-feira (11), pelo Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

A ideia com esta modalidade de saque é que o trabalhador possa ter acesso a uma porcentagem do saldo que está em conta, para auxiliá-lo na manutenção do que pode ter sido atingido pelas fortes chuvas. O ‘saque calamidade’ só pode ser solicitado em caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastres naturais que tenham atingido especificamente a área em que o trabalhador reside.

Além disso, existem algumas outras especificidades relacionadas a essa rodada de saques. Saiba mais logo abaixo.

Leia mais: Caixa anuncia lucro de R$ 12 bi no FGTS; veja quando você receberá

Quem pode solicitar o ‘saque calamidade’ do FGTS?

De acordo com as informações que constam no site da Caixa Econômica Federal, esta modalidade de saque para o FGTS só pode ser solicitada se:

O trabalhador tiver saldo em sua conta do FGTS;

O trabalhador não tiver solicitado o saque calamidade há menos de 12 meses.

Seguindo esses requisitos, os trabalhadores podem receber até R$ 6.220 como valor máximo. No entanto, tudo dependerá do valor que você tem disponível para saque.

Saiba como solicitar o benefício

O pedido pode ser feito em alguma agência da Caixa, mas você também pode fazê-lo sem sair de casa, pelo aplicativo do FGTS do seu smartphone, que está disponível para celulares Android e Iphones.

Após realizar o login em sua conta no aplicativo, você deve seguir os seguinte passos:

Selecionar a opção “Meus Saques” e buscar por “Outras Opções de Saque – Calamidade pública”;

Busca pela sua cidade;

Encaminhar os documentos necessários (documento com foto do titular e comprovante de residência em nome do solicitante);

Aguardar a análise dos documentos.

Após a aprovação, o saque calamidade será creditado em uma conta de sua escolha. É importante ressaltar que os comprovantes de residência devem estar em nome do trabalhador e também devem ter sido emitidos até 120 dias antes do Estado decretar situação de calamidade pública.

Quem tem saque-aniversário pode pedir saque calamidade pública?

Caso você não se encaixe nos requisitos para realizar o saque calamidade, você pode ter acesso ao seu saldo do FGTS através da antecipação do saque-aniversário. A antecipação do saque-aniversário é uma modalidade de empréstimo destinada a trabalhadores cujo saque-aniversário do FGTS está habilitado. No entanto, uma modalidade não anula a outra, ou seja, caso o seu município entre em um eventual estado de calamidade pública, você poderá solicitar a retirada emergencial do seu FGTS.

Leia mais: URGENTE! Caixa libera saque “extraordinário” do FGTS para mais cidades brasileiras