Nível de açúcar no sangue reflete SINAIS na sua boca, diz estudo

O diabetes é uma das síndromes metabólicas mais conhecidas no mundo. Trata-se da incapacidade de produzir insulina ou de exercer seu pleno funcionamento no organismo. Por anos a doença pode passar sem ser notada pelos pacientes, haja vista que na maioria das vezes não há a presença notória de sintomas que remetam à doença. Entretanto, caso começam a aparecer os sintomas: os principais podem surgir na boca. Entenda o porquê e quais são estes sintomas que aparecem no corpo humano.

Alguns sintomas são decorrentes da oscilação de insulina

Por mais que o diabetes possa passar despercebido na maioria das vezes, quando surgem sintomas: no geral começam pela boca. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), dor na gengiva e sangramentos são um dos sintomas mais recorrentes da doença.

Este sintoma pode indicar desde uma leve infecção na gengiva, como casos graves de diabetes. Visto que isso tem a ver com os níveis de glicose no sangue — também conhecido como açúcar. Os altos níveis de açúcar no sangue favorecem o surgimento e crescimento de bactérias.

Na maioria dos casos o sangramento surge durante a escovação diária. Caso não seja tratada, essa condição pode até mesmo evoluir para uma doença bucal. Haja vista que a única relação que a inflamação possui com o diabetes é acerca da proliferação das bactérias.

Por esse motivo: é importante estar atento a esses sintomas. Já que na maioria dos casos são sintomas simples que podem ser verificados por qualquer pessoa. Portanto: fique atento aos sintomas na boca, qualquer descontrole pode indicar uma possível diabetes ou no mínimo uma má higiene bucal.

Fique atento a estes sintomas

Os sintomas presentes são bem semelhantes a falta de higiene bucal. Entretanto, na maioria das vezes pode estar diretamente relacionado ao diabetes. Podendo ser notório mediante o quadro de risco da família.

Caso essas condições bucais não sejam tratadas, é capaz de evoluir para outros males. Como mau hálito e na pior das hipóteses até mesmo a queda total dos dentes. Veja abaixo quais são estes sintomas tão notórios da doença.

Sangramento excessivo nas gengivas

Mau hálito frequente

Boca seca

Candidíase oral

Hálito frutado

Gengivas inchadas

Doença gengival

Infecções fúngicas orais

Portanto, é recomendado que as pessoas propícias a terem diabetes procurem tratamentos odontológicos com frequência. Já que o seu organismo é mais propício a desenvolver bactérias e fungos em razão dos altos níveis de glicose no sangue; haja vista que muitas bactérias se alimentam de açúcar.

Por esse motivo: é recomendado sempre se antecipar quanto a estes sintomas. Evitando que haja problermas mais graves futuramente, ocasionando em casos extremos.

O quanto mais cedo a diabetes foi diagnosticada, maiores são as chances de conseguir um tratamento eficaz e até mesmo controlar a condição em mais de 60%. Todo cuidado é pouco.

