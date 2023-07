URGENTE! Notícia de vazamento de dados no Bolsa Família; entenda

O Bolsa Família é um programa que visa auxiliar diversas famílias no combate à fome e na luta contra a desigualdade. Com um valor padronizado de R$600,00 mensais, o auxílio é bastante útil para o pagamento de contas diárias, assim como na impulsão da renda familiar às melhores condições de vida. No entanto, na terça-feira (11), com a disponibilização dos dados familiares no banco do programa, alguns riscos apareceram.

Isso porque o Portal da Transferência do Governo já é um sistema que existe para tornar público dados sobre relações financeiras do atual comando do país. Assim, a lista traz consigo o nome de cada um dos que pertencem as 20 milhões de famílias brasileiras com acesso ao Bolsa Família. Dessa forma, é possível ter seus dados vazados!

A busca pode ser feita tanto pelo nome do titular, quanto por cidade residente, assim como seu próprio CPF. O Ministério do Desenvolvimento Social atualiza todos os meses a lista com os dados atualizados de cada inscrito.

De acordo com informações da Controladoria, os responsáveis pela manutenção da lista, afirmou que o objetivo da iniciativa “proporciona amplo controle social da política pública, contribuindo para sua efetividade e atendendo aos princípios e objetivos da Política de Transparência e Acesso à Informação”.

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO JÁ TORNAVA PÚBLICO OS DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. – Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona os dados vazados

Os dados informados de quem são os beneficiários do Bolsa Família, assim como quanto cada um recebe pode ser alvo de criminosos. Isso porque o contato que se pode fazer diretamente com esses pode visar parte do auxílio disponibilizado. No entanto, isso é uma situação remota, visto que não é divulgado dados públicos, como endereço, telefone, idade dos membros da família ou renda per capita.

Porém, agora os cidadãos inscritos devem ficar atentos que mais indivíduos podem fiscalizar o seu benefício. As informações atualizadas, vale ressaltar, são repassadas para o Cadastro Único.

Veja também: Hack do Google: aprenda a CONSEGUIR qualquer arquivo na internet de graça

Ataques virtuais são comuns

Ataques virtuais utilizados por hackers são um tanto quanto comuns. De modo geral, salvo em casos de alta capacidade tecnológica, são plenamente defensáveis. Através deles, os cibe criminosos direcionam uma grande quantidade de tráfego a um site ou a uma aplicação, sobrecarregando-a. Caso o ataque seja bem-sucedido, o que vem depois é a queda do alvo, abrindo a possibilidade de se injetar um vírus nele. Essa etapa, se também tiver êxito, permite que o invasor se aposse do sistema e dos dados nele contidos. Daí em diante, os estragos são inevitáveis. Pode-se, por exemplo, apagar dados, manipulá-los, sequestrá-los, revendê-los a outros criminosos, ou até mesmo manobrá-los para uso em outras invasões.

Veja também: SUMIRAM e ninguém mais se lembra: 8 redes sociais do passado