Função do celular DENUNCIA traição do parceiro

Se você é uma pessoa que está com suspeita de traição em seu relacionamento, saiba que tem maneiras de conseguir desvendar isso pelo celular e sem dificuldade, um deles ao qual ninguém imagina e que é simples é identificar a função secreta que já pode estar ativada no celular do seu companheiro (a).

É um tipo de mecanismo que já pode estar difundido e que está se tornando popularmente conhecido como “modo infiel ativado”, se engana quem pena se esse mecanismo serve apenas para camuflar traições pois ele pode ser usado para outras coisas também, no entanto ele também serve para você descobrir se a pessoa está realmente te traindo.

Não podemos deixar de mencionar que, apesar desses mecanismos, é sempre bom conversar pessoalmente com o companheiro (a) para entender a situação e esclarecer os fatos de uma vez por todas.

confira como descobrir pelo celular se o seu companheiro está te traindo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Função do celular que pode denunciar a traição do companheiro

Se a pessoa ativou uma função no celular é porque ela está escondendo algo, isso é fato. Por isso, se descobrir que seu companheiro ativou essa função já é um sinal ruim, algumas coisas podem ser reveladas, por mais que pareça ser uma pessoa de extrema confiança.

O modo infiel que estamos comentando é usando, principalmente, no WhatsApp pois dá chance de que alguns chats fiquem escondidos e não aparecem no painel principal. Por isso, a pessoa não precisa ter o trabalho de ficar apagando as mensagens, mas também pode correr o risco de esquecer de apagar as mensagens.

Somente a pessoa que ativa essa função sabe onde encontrá-las.

Como descobrir se o companheiro usa essa função do celular?

Se está desconfiando e deseja saber se o seu companheiro (a) está usando esse recurso de esconder as mensagens, faça esses passos:

Acesse as configurações do celular e procure por “Funções Avançadas”

Em seguida, vá até a opção “Dual Applications” ou “Dual Messenger”

Selecione e veja a lista de aplicativos instalados no celular que podem ser clonados

Escolha o WhatsApp desejado e ative a opção

Quando isso acontecer, o aplicativo aparecerá na lista com um ponto laranja

Acesse o aplicativo clonado, insira os dados de uma nova conta, valide e confira se há alguma conversa oculta.

