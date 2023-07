CONFIRMADO PRESENTE para quem tem CadÚnico: bônus de R$ 150

Uma excelente notícia foi confirmada pelo atual governo a respeito do Benefício Bolsa Família do mês de julho. De acordo com as novas regras, os beneficiários podem receber uma parcela adicional de R$150,00.

Confirmado em março, o novo Bolsa Família apresenta os novos valores em 2023. Entre as novidades, os cadastrados terão o Benefício Primeira Infância que libera uma parcela de R$150,00 por cada criança de até seis anos de idade.

Para ter direito, os beneficiários devem estar dentro dos requisitos de participação do valor adicional e respeitar as condições do Bolsa Família, sendo elas: apresentar renda per capita mensal familiar de até R$218,00 e o mais importante, manter os seus dados atualizados no Cadastro Único.

Além disso, é necessário garantir que as condicionalidades referentes às crianças sejam realizadas. A seguir listamos todas elas.

A frequência escolar de crianças e jovens é muito importante, porém, muitas famílias acabam não entendendo como funciona, e podem perder seus benefícios por uma desatenção. Assim, separamos os principais pontos desta condicionalidade para vocês:

Crianças de quatro e cinco anos devem apresentar uma frequência escolar mínima de 60% ou mais;

Crianças de seis anos até jovens de dezoito anos (incompletos ou sem completar a educação básica) devem ter frequência igual ou superior a 75%.

As parcelas podem ser movimentadas através do Caixa Tem, que está disponível para as plataformas de Android e IOS.

Como posso consultar o Bolsa Família?

Para realizar a consulta pelo NIS, temos o próprio aplicativo do Bolsa Família ou do Caixa Tem. Todos os dados estão detalhados neles, basta saber o seu NIS para consultar suas informações de saque, depósito e benefícios confirmados.

Pelo serviço do Dataprev, os beneficiários podem utilizar o aplicativo ou site do CadÚnico. Nele, pode-se consultar os seguintes dados:

Número de Identificação Social (NIS);

Código familiar;

Situação cadastral;

Data da última atualização;

Data limite para uma nova atualização cadastral por meio do aplicativo do Cadastro Único.

O que é o Bolsa Família?

É o maior programa de transferência de renda do Brasil, reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome. O Governo Federal relançou o programa com mais proteção às famílias, com um modelo de benefício que considera o tamanho e as características familiares, aquelas com três ou mais pessoas passarão a receber mais do que uma pessoa que vive sozinha.

Além de garantir renda básica para as famílias em situação de vulnerabilidade, o Programa busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. O Bolsa Família vai resgatar a dignidade e a cidadania das famílias também pela atuação em ações complementares por meio de articulação com outras políticas para a superação da pobreza e transformação social, tais como assistência social, esporte, ciência e trabalho.

