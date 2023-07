Site e app encontram pessoas IGUAIS a você no mundo inteiro; veja como usar

Se você sempre sonhou em ter um irmão gêmeo ou já refletiu se existe alguém ao menos parecido com você mundo afora, os seus problemas acabaram. Um site gratuito consegue, através de inteligência artificial, usar o reconhecimento facial para encontrar pessoas iguais ao redor do mundo; Continue lendo para saber se o Twin Strangers é confiável e como achar pessoas parecidas com você.

Site utiliza inteligência artificial para encontrar pessoas iguais ao redor do mundo. Foto: Reprodução / Twin Strangers

Entenda o que é e como funciona o Twin Strangers

O Twin Strangers (ou “gêmeos estranhos”) é um site que permite encontrar pessoas semelhantes com você a partir da sua imagem. O reconhecimento facial é feito por meio de uma verificação online que usa inteligência artificial para mapear imagens semelhantes registradas na Internet, localizando “gêmeos” em todo o mundo. A ferramenta classifica os resultados com base na porcentagem de semelhança dos rostos encontrados, e também oferece a opção de entrar em contato com aquela pessoa para criar amizades.

Em resumo, ele funciona da seguinte maneira: você faz um cadastro, envia uma foto e registra as características do seu rosto, como formato, olhos etc. Com base nessas informações, o site começa a indicar outras pessoas que podem ser parecidas com você, baseadas em uma porcentagem de semelhança. Até o momento, o Twin Strangers encontrou quase 11 milhões de “gêmeos” compatíveis, segundo a empresa mostra na home do site.

Twin Strangers é confiável e seguro?

Ao fazer um cadastro no Twin Strangers, o usuário dá permissão para o site armazenar dados como nome completo, e-mail e foto. Segundo a plataforma, essas informações são usadas apenas para localizar um “gêmeo” online, e inicialmente não são compartilhadas com outros usuários ou para fins de marketing. Porém, a empresa confirma que poderá enviar esses dados para terceiros mediante consentimento do usuário. A ferramenta também revela que capta o endereço IP do computador para “aprender sobre o navegador e o sistema operacional”.

Apesar de o Twin Strangers permitir contato com o “gêmeo” localizado para início de uma amizade, vale lembrar que é necessário cuidado ao contatar pessoas desconhecidas pelas Internet, visto que o indivíduo pode se deparar com perfis falsos ou pessoas mal intencionadas, que podem aplicar golpes ou fraudes.

Tomando os devidos os cuidados, vale testar mesmo que por simples diversão. Leia mais abaixo para aprender o passo a passo de como usar o Twin Strangers.

Twin Strangers: como usar site que mostra pessoas iguais com você

Passo 1. Acesse o site Twin Strangers (twinstrangers.net) e clique no ícone de “+” para adicionar sua foto;

Acesse o site Twin Strangers (twinstrangers.net) e clique no ícone de “+” para adicionar sua foto; Passo 2. Selecione sua foto nos arquivos do computador e clique em “Abrir”;

Selecione sua foto nos arquivos do computador e clique em “Abrir”; Passo 3. Após o carregamento da foto, clique em “Configuração da conta”;

Após o carregamento da foto, clique em “Configuração da conta”; Passo 4. Preencha o formulário com seus dados e clique no botão “Criar usuário”;

Preencha o formulário com seus dados e clique no botão “Criar usuário”; Passo 5. Após a criação do perfil, clique na setinha para encontrar seus “gêmeos”;

Após a criação do perfil, clique na setinha para encontrar seus “gêmeos”; Passo 6. Veja a lista de “gêmeos” encontrados pelo site, com suas respectivas fotos e porcentagem de semelhança. Desça a tela para ver mais resultados. Você pode clicar em “Mover para a pasta MyTwin” para salvar o perfil na sua lista de gêmeos;

Veja a lista de “gêmeos” encontrados pelo site, com suas respectivas fotos e porcentagem de semelhança. Desça a tela para ver mais resultados. Você pode clicar em “Mover para a pasta MyTwin” para salvar o perfil na sua lista de gêmeos; Passo 7. Clique na opção “Send PM” para enviar uma mensagem para o seu “gêmeo”;

Clique na opção “Send PM” para enviar uma mensagem para o seu “gêmeo”; Passo 8. Escreva a mensagem e clique em “Send” para enviar;

Escreva a mensagem e clique em “Send” para enviar; Passo 9. Na página inicial, clique em “Inbox” para ver seus chats iniciados.

Pronto! Aproveite as dicas para encontrar pessoas parecidas com você e boa diversão!

