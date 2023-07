NEVE no final de semana! Frio permanece no Sul e Sudeste; veja previsão

O fim de semana promete ser de frio após a passagem do ciclone extratropical que trouxe uma massa de ar polar, e que deve se manifestar já nesta sexta-feira (14), aumentando sua força no sábado (15). As regiões do Centro-Sul do país serão as mais afetadas pelos efeitos do fenômeno climático e devem se preparar para a expressiva queda de temperatura, com possibilidade de neve em algumas cidades da serra gaúcha e catarinense. Saiba mais sobre a previsão para o fim de semana logo abaixo.

Passagem de ciclone extratropical pela região Centro-Sul do país trouxe massa de ar polar que causará queda de temperatura no final de semana. | Foto: Reprodução / Inmet

Ciclone se despede deixando rastro de frio pelo país

O ciclone extratropical já está longe da costa e suas consequências mais graves já foram sentidas, sobretudo nos estados do Sul do Brasil. Depois da passagem do fenômeno que provocou rajadas de até 140 km/h e causou inundações, desabamentos e até mortes, uma massa de ar polar avança pelo país a partir desta sexta-feira (14) e se intensifica no sábado (15).

Além do frio no Centro-Sul, a previsão da meteorologia ainda indica que o fim de semana será marcado por alguns fenômenos de “tempo severo”, que incluem desde geada, neve e vendaval até a mais chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou, ao todo, 12 estados sob alerta laranja para a queda de temperatura. Nesses estados, a variação dos termômetros no período de 24 horas deve ser de, no mínimo, 5ºC.

Estão em alerta laranja para a queda da temperatura:

Acre,

Rondônia,

Mato Grosso,

Goiás,

Espírito Santo,

Minas Gerais,

São Paulo,

Rio de Janeiro,

Santa Catarina,

Mato Grosso do Sul,

Paraná,

Rio Grande do Sul.

Geada no PR, RS e MT

Segundo o Inmet, a ocorrência de geada é esperada no Paraná e sudoeste do Rio Grande do Sul. São esperadas temperaturas mínimas em torno de 3°C em ambos os estados.

Segundo informações do site da Climatempo, também existe a possibilidade de geada em algumas áreas de Mato Grosso do Sul nas manhãs desta sexta-feira (13) e de sábado(14).

Neve no Sul, recorde de frio em SP

De acordo com a Climatempo, a passagem dessa nova massa polar deve deixar a neve e a chuva congelada concentradas apenas nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Os meteorologistas apontam ainda que o frio deve ser recorde no ano em São Paulo. Na manhã de sexta-feira, os termômetros devem registrar apenas 9°C e à tarde, a temperatura não deve passar dos 17°C. Na manhã de sábado, a previsão é 8°C.

Outra capital que deve enfrentar dias gelados é Curitiba, a capital mais fria do Brasil. A sexta-feira também pode começar com recorde de menor temperatura do ano na cidade, com apenas 5°C. No sábado, o frio também ganha força, com apenas 4°C e com geada”, afirma o serviço de meteorologia.

É bom se preparar para o frio do fim de semana

Veja abaixo a previsão de temperatura nas capitais para este fim de semana.

Sul

Curitiba: sábado: min.: 4°C/máx.: 17°C; domingo: min.: 8°C/máx.: 22°C

sábado: min.: 4°C/máx.: 17°C; domingo: min.: 8°C/máx.: 22°C Florianópolis: sábado: min.: 12°C /máx.: 19°C; domingo: min.: 14°C /máx.: 21°C

sábado: min.: 12°C /máx.: 19°C; domingo: min.: 14°C /máx.: 21°C Porto Alegre: sábado: min.: 6°C /máx.: 18°C; domingo: min.: 10°C/máx.: 17°C

Sudeste

Belo Horizonte: sábado: min.: 12°C/máx.: 25°C; domingo: min.: 13°C/máx.: 26°C

sábado: min.: 12°C/máx.: 25°C; domingo: min.: 13°C/máx.: 26°C Rio de Janeiro: sábado: min.: 16°C/máx.: 26°C; domingo: min.: 16°C/máx.: 30°C

sábado: min.: 16°C/máx.: 26°C; domingo: min.: 16°C/máx.: 30°C São Paulo: sábado: min.: 8°C /máx.: 21°C; domingo: min.: 11°C /máx.: 25°C

sábado: min.: 8°C /máx.: 21°C; domingo: min.: 11°C /máx.: 25°C Vitória: sábado: min.: 17°C/máx.: 23°C; domingo: min.: 17°C /máx.: 27°C

Centro-Oeste

Brasília: sábado: min.: 12°C /máx.: 25°C; domingo: min.: 12°C/máx.: 25°C

sábado: min.: 12°C /máx.: 25°C; domingo: min.: 12°C/máx.: 25°C Campo Grande: sábado: min.: 9°C/máx.: 31°C; domingo: min.: 14°C/máx.: 31°C

sábado: min.: 9°C/máx.: 31°C; domingo: min.: 14°C/máx.: 31°C Cuiabá: sábado : min.: 16°C/máx.: 33°C; domingo: min.: 21°C/máx.: 36°C

: min.: 16°C/máx.: 33°C; domingo: min.: 21°C/máx.: 36°C Goiânia: sábado: min.: 13°C/máx.: 30°C; domingo: min.: 18°C/máx.: 31°C

Nordeste

Aracaju: sábado : min.: 22°C/máx.: 27°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 27°C

: min.: 22°C/máx.: 27°C; min.: 22°C/máx.: 27°C Fortaleza: sábado : min.: 25°C/máx.: 31°C; domingo: min.: 24°C /máx.: 32°C

: min.: 25°C/máx.: 31°C; domingo: min.: 24°C /máx.: 32°C João Pessoa: sábado: min.: 22°C/máx.: 30°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 30°C

sábado: min.: 22°C/máx.: 30°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 30°C Maceió: sábado: min.: 22°C/máx.: 27°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 26°C

sábado: min.: 22°C/máx.: 27°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 26°C Natal: sábado: min.: 24°C/máx.: 29°C: domingo: min.: 24°C/máx.: 28°C

sábado: min.: 24°C/máx.: 29°C: domingo: min.: 24°C/máx.: 28°C Recife: sábado: min.: 23°C/máx.: 28°C; domingo: min.: 24°C/máx.: 27°C

sábado: min.: 23°C/máx.: 28°C; domingo: min.: 24°C/máx.: 27°C Salvador: sábado: min.: 22°C/máx.: 27°C; domingo: min.: 23°C/máx.: 28°C

sábado: min.: 22°C/máx.: 27°C; domingo: min.: 23°C/máx.: 28°C São Luís: sábado: min.: 23°C/máx.: 34°C; domingo: min.: 24°C/máx.: 35°C

sábado: min.: 23°C/máx.: 34°C; domingo: min.: 24°C/máx.: 35°C Teresina: sábado: min.: 22°C/máx.: 36°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 35°C

Norte

Belém: sábado: min.: 22°C/máx.: 35°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 34°C

sábado: min.: 22°C/máx.: 35°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 34°C Boa Vista: sábado: min.: 23°C/máx.: 30°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 32°C

sábado: min.: 23°C/máx.: 30°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 32°C Manaus: sábado: min.: 24°C/máx.: 33°C; domingo: min.: 24°C/máx.: 33°C

sábado: min.: 24°C/máx.: 33°C; domingo: min.: 24°C/máx.: 33°C Palmas: sábado: min.: 22°C/máx.: 35°C; domingo: min.: 23°C/máx.: 35°C

sábado: min.: 22°C/máx.: 35°C; domingo: min.: 23°C/máx.: 35°C Macapá: sábado: min.: 24°C/máx.: 35°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 36°C

sábado: min.: 24°C/máx.: 35°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 36°C Porto Velho: sábado: min.: 20°C/máx.: 36°C; domingo: min.: 24°C/máx.: 36°C

sábado: min.: 20°C/máx.: 36°C; domingo: min.: 24°C/máx.: 36°C Rio Branco: sábado: min.: 18°C/máx.: 34°C; domingo: min.: 22°C/máx.: 36°C

